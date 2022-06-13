國史教育中心奪白樓營運權被質疑　劉智鵬：畀面我就唔使開會

立法會議員、保育歷史建築諮詢委員會主席劉智鵬，近日被質疑在第6期活化歷史建築伙伴計劃中有「私相授受」情況，其有份擔任委員的國史教育中心，成為歷史建築「白樓」的營運機構。

劉智鵬今日（13日）回應指，在開會前已先申報利益，又說如果委員「係畀面我就唔使開會」。



稱主持會議但無投票

劉智鵬表示，在得知國史教育中心入標後已即時申報，「已填了（申報表格）很多次，每做一個程序都會填一次。」他指，自2008年起加入活化歷史建築諮詢委員會後，都採用一套行之有效的申報機制，以利益牽涉深淺程度決定委員包括主席是否合適在席參與討論和投票。

劉智鵬強調自己只是主持會議，在投票期間沒有避席但無投票，「如果有人畀面我就唔使開會，你估啲委員係張三李四？個個都有頭有面，好多都係學會代表，唔會畀面我，（畀面我）絕對不存在。」

劉智鵬。（資料圖片）

白樓具新古典主義的殖民風格，於20世紀30年代為著名印度商人律敦治的私人住宅。白樓一直是律敦治家族的物業，直至1973年政府購入白樓。時任財政司夏鼎基爵士亦曾入住該別墅。1995年，白樓被改作為機場核心計劃展覽中心及開放予公眾人士參觀，成為荃灣區的旅遊熱點，目前是三級歷史建築。