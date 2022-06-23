投資推廣署與深圳簽署合作備忘錄　加強兩地招商合作互補優勢

投資推廣署今日（23日）與深圳市商務局首次簽署合作備忘錄，承諾繼續加強兩地招商引資的合作關係，共同促進粵港澳大灣區的長遠發展。

投資推廣署署長傅仲森指，香港和深圳營商環境各有優勢，香港是國際領先的金融中心，擁有全球最大離岸人民幣業務中心，亦是國際重要的資產管理中心和風險管理中心，而深圳則在近年轉型為高速經濟增長的現代化城市，特別是在金融科技領域上發展迅速。香港和深圳作為大灣區的雙引擎，兩地可以通過合作發揮互補優勢，推動區內的發展。



投資推廣署與深圳市商務局合辦「香港深圳投資交流會——金融及現代服務業專題」線上線下混合模式投資論壇，並首次簽署合作備忘錄。（政府新聞處）

備忘錄落實《2021年深港合作專班運作機制工作方案》關於深港兩地合作拓展海外招商引資的工作要求，雙方將聯合開展海外招商工作，充分發揮雙方優勢，切實提高工作成效，為深圳和香港發揮粵港澳大灣區區域發展核心引擎的作用提供重要支撐。

投資推廣署與深圳市商務局合辦「香港深圳投資交流會——金融及現代服務業專題」線上線下混合模式投資論壇，獲得中聯辦經濟部貿易處的支持。交流會旨在探討深港兩地在金融和商業及專業服務業領域的營商優勢和協同效應，交流會以實體及網上形式分別在香港及深圳同步進行，投資推廣署助理署長（業務發展）蔣學禮和前海管理局副局長袁富勇作主題演講，闡述香港及前海的營商環境及投資優勢。