政壇諸事町｜港大眼科中心啟用　伙郭炳江助基層患者診療

由港大醫學院眼科學系營運的「香港大學眼科中心」於7月4日正式開幕，成為目前全港唯一設有廣域超高速光學相干斷層掃描儀的眼科中心，並將會成立全港首間虛擬實境眼科診所。該中心還宣布，獲新地前聯席主席郭炳江郭炳江及家人慈善基金捐助下，將成立一項慈善計劃，為低收入家庭的視障人士提供眼科診療服務。



郭：深明視力受損苦況

香港眼科中心表示，該項目冠名「郭炳江伉儷白內障手術服務及研究慈善計劃」，將為本港低收入家庭的視障人士，提供免費專業眼科檢查（名額逾1,000人）及白內障手術（名額500人或以上）。

郭炳江出席開幕禮時表示，很欣喜有機會支持這項慈善計劃，不僅因為這項計劃極具意義，值得支持，亦因為他曾是白內障病人，深明視力受損的苦況，希望藉此機會向本港仁心仁術的醫護專業人員致謝，亦感謝香港聖公會福利協會答允協助，甄選來自合資格低收入家庭的病人參加這項計劃。他相信，香港大學眼科中心擁有領先國際的專業人員和設備，定能在研究及治療兩方面再創高峰。

開幕禮的主禮嘉賓還包括香港大學校長張翔、港大醫學院長梁卓偉、港大醫學院眼科學系系主任梁啟信等。張翔談到他對「香港大學眼科中心」的期望，認為中心是區內眼科醫療創新與科技的樞紐，也是將研究成果轉化為臨床護理的優秀平台。

據介紹，港大眼科中心設有全港唯一廣域超高速光學相干斷層掃描儀，可掃描及分析清晰的視覺神經和視網膜黃斑影像，有助及早發現青光眼和老年黃斑病變等眼疾；中心亦設眼科檢查室及兩間配備現時最先進的立體數碼手術顯微鏡的手術室，並會成立全港首間虛擬實境眼科診所，為青光眼及視網膜色素病變患者評估其視力障礙程度。港大醫學院眼科學系現正進行的研究項目包括：就視網膜黃斑疾病進行多中心的臨床治療試驗；研究眼部基因治療，以保護青光眼患者的視覺神經；並創新治療範例，以改善白內障病人接受手術後的視力等。