7.21襲擊三周年｜社會解結須跨過的大山？議員料難重提　籲向前看

如果說修例風波期間的分離主義和暴力事件，破壞了中央對香港的信任，要出重手平定香港局面；三年前發生的元朗7.21襲擊，則可能是破壞公眾對政府信任的關鍵一役。

儘管香港「由亂及治」，2019年為社會造成的創傷仍然存在，其中明日（7月21日）即將踏入3周年的元朗7.21襲擊事件，是當中的表表者。誠如新思維主席狄志遠所指，如市民對政府信任度低，民生政策實行起來也會事倍功半。到底新任特首李家超有何妙策，修補這些積下的社會撕裂和分化，對於未來能否達致「良政善治」攸關重要。

綜合不同派別政界人士分析，大家其實明知修例風波期間的種種事件，尤其7.21，仍然是大眾心中的一根刺，但坦言在當今政治現實下，難以重新討論事件。有立法會議員認為應向前看，政府要多做溝通工作，重新凝聚社會。

新政府上任——社會重新出發系列之二



▼元朗7.21事件▼



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7.21同日示威者塗污國徽 元朗站事件轉移焦點

為何要在眾多事件中抽取7.21作為例子，是皆這事件於香港社會造成的震動，遠非其他事件可比。監警會前國際專家組成員、英國基爾大學心理學教授Clifford Stott，於退出監警會小組後自行發表研究報告，認為修例風波期間多場衝突都對局勢有負面影響，其中警方7.21中的「不作為」，嚴重擊潰警隊在市民心中的正當性，驅使後來衝突進一步激化。

有官府中人亦曾向筆者說，事發同日有示威者到西環衝擊中聯辦塗污國徽，政府和建制派上下震怒，原本正打算透過此事突顯示威者的不理智、衝擊國家主權令人髮指，偏偏同晚爆出元朗站襲擊，焦點完全轉移。翌日政府高層現身見記者期間，準備好說辭譴責衝擊中聯辦行為，但現場記者都追問前一晚官員在做什麼。

亦有掌握地區脈搏的立法會議員私下表示，當時一些原本不甚關心政治，甚至稍稍傾向支持政府的市民，見到7.21當晚警官的態度後，都對政府和警方心生反感，同意7.21是整場修例風波激化的分水嶺。

2019年7月21日，中聯辦大樓的的國徽被示威者塗污。（資料圖片）

事發三年7名白衣人被定罪

事發至今近三年，社會上亦出現一些現象，引起公眾質疑官方對案件的態度。例如當時元朗站內外襲擊者至少有一、二百人，大部份人容貌被清晰拍下，但事發至今只有7名白衣人被定罪，被判囚3.5至7年不等。

不時有網民在網上重提，當時一些被鏡頭拍下模樣及有明顯違法行為的施襲者，例如襲擊前《立場新聞》記者的小牛農莊莊主陳志祥，一直去向成謎，至今未落網。

前《鏗鏘集》編導蔡玉玲（中）去年4月被裁定兩項涉及查閲汽車登記紀錄的「虛假陳述」罪罪成，略帶諷刺地成為首名因7.21被定罪人士。（資料圖片/盧翊銘攝）

監警會報告無法解釋關鍵問題

官方過去曾經嘗試為事件「蓋棺定論」。2020年5月，監警會發表修例風波期間多宗爭議事件的報告，包括7.21事件。

不過報告無法解釋一些核心問題，包括警方當日部署、為何會出現「無警時分」、為何事前時任區議員麥業成已通知當日有地區勢力計劃鬧事下，仍沒有及時制止事件、為何沒有即場拘捕持械白衣人，等等。不過由於監警會沒有調查權，公眾無從得知以上關鍵資訊，眾多疑團至今石沉大海。

此外，報告描述事件起因的內容中，稱網上有人號召於7.21當晚到元朗搞「光復行動」、「得元朗，得天下」，但實際上那是來自微博的假圖，令外界對報告總體公信力產生疑問。不過政府至今沒有指正監警會所誤引的資訊，前特首林鄭月娥反而在報告發表當日的記者會上稱，監警會報告所陳述的是「香港的真相」。

政府與建制派避談

現時政府和建制派對事件的口徑主要分為兩種：其一是三缄其口或淡化說法，前特首林鄭月娥、保安局局長鄧炳強過去被問及相關事件時，皆以「案件已進入司法程序，不會評論」回應；警務處處長蕭澤頤去年上任後則表示，同意行動與市民期望「有落差」，但希望市民「向前看」。

筆者於過去數星期，曾聯絡至少十名建制派立法會議員，遍及有政黨背景及無黨派，橫跨不同年齡層，了解其對7.21的看法，多人都拒絕具名評論，最多私下分享。其中一人直言：「8.31（太子站事件）都可以說是有『暴徒』搞事引起，你最多質疑是否有不關事的人被波及，『打死人』更加可以直斥其非是假資訊。但7.21真的難以辯解，寧願少說兩句。」

林卓廷被指「搞事」 法官曾裁定非事實

第二種是「深藍」一派立場，即以立法會選委界議員何君堯為代表，他們認為整場事件都是民主黨前立法會議員林卓廷為首的黑衣人領頭入元朗鬧事引起，白衣人施襲則是「元朗居民保衞家園」。

不過事實上，當晚襲擊發生前元朗並無黑衣人示威，林卓廷是得悉元朗發生襲擊後才前赴現場。其中去年7月一宗白衣人案判刑時，主審法官葉佐文表明，被告黃英傑指控林卓廷在元朗站內帶頭搞事、打人，但審視證據後，林當時到場後只是在安撫閘內人士，被告沒有目擊林卓廷的行為卻即時有定論指控對方，毫無根據。

林卓廷在事件中具體角色有待法庭驗證，他目前亦因為7.21事件被控暴動罪，案件排期在2023年開審。

在新選舉制度下，民主派絕跡立法會，現時議會內已沒有議員追問政府有關7.21的跟進工作，加上多個民主派組織、媒體解散，主流輿論較少監督事件，變相只有在民間、網絡上偶爾有零碎的「當年今日」紀念。

田北俊：始終是市民心中一根刺

以上兩種口徑，都對解開市民心中死結沒有幫助，甚或適得其反。其中，自由黨榮譽主席田北俊於前年林卓廷因7.21「參與暴動」罪被捕後，就曾預言：「7.21係好多香港人心入面條刺，政府若不做到絕對公平、公正和誠實地處理，社會好難和諧，亦很難獲得市民的信任。」

筆者近日在搜集政界人士意見的過程中，最困難之處是在現時政治氣氛底下，民主派人士都不太願意具名評論事件。不過有多人私下反映，縱使民主派已被擊潰，不等於背後不滿政府的民意會自動消失，其中7.21有明顯的大是大非問題，必須有所交代。

儘管現時欠缺民調了解市民對7.21的看法，但許多蛛絲馬跡也顯示社會上對事件仍然有繃緊情緒，例如警方至今每月21日均在各大港鐵站，尤其屯馬線新界地區的車站屯兵佈防，嚴防有人借紀念事件發起示威，其實亦側面反映社會上對事件仍存不滿情緒，警方仍然視之為威脅社會安定的一個因素。

曾鈺成曾表明，2019年種種事件解結的前提，是國安問題得到處理。（資料圖片）

曾鈺成：不應針對單一事件 前提處理國安

事件懸而未決，埋下的社會撕裂未隨時間丟淡，但要重新將7.21擺上討論議程，因素遠比想像中複雜。

立法會前主席曾鈺成較早前接受《香港01》專訪時曾分析，社會的確因為2019年一些事件，仍然處於對立情緒，不過要拆解死結先要搞清一些最根本問題。他同意在修例風波過程中，政府及執法人員有做得不妥善要改進的地方，但由於整場風波是外國勢力影響下一場針對國家對香港主權、「一國兩制」的活動，危害國家安全。因此社會在評論修例風波時，不應針對個別單一事件，要解開這個死結，前提是國安問題先得到有效處理。

換言之，在政府未相信香港國安風險已完全受控之下，要重新處理一些修例風波期間的爭議事件，涉及一定政治風險。

有不願具名的資深建制派人士同意曾鈺成上述分析，認為如重提事件，政治上可能等同質疑警隊在整場修例風波中表現的合法性，「這是純粹的政治問題。（前政務司司長）張建宗前車可鑑，他當時只是簡單說了一句『願意就事件道歉』，已經引起警察如此反應（指部分警察批評張建宗），『以下犯上』，但到他黯然離任，林鄭月娥都不敢為他說一句公道話。未來《國安法》、23條要繼續依賴警察去落實執行，相信無論是中央還是特區政府，都未必願意冒這個風險，去認真處理7.21。」

吳秋北：社會總需向前看

工聯會會長吳秋北則認為，現時社會已進入新形勢，對於當時暴亂期間的一些事件，不能再沿用過去反中亂港分子搗亂時期的思維，再搞「對抗式政治」，社會總需要向前看。他指，策動暴亂的人終究只是少數，當時相信絕大部分人都是「跟住大潮歸邊」，未來政府需要多做溝通、在民生政策上關顧市民，重新凝聚社會。

吳秋北。（資料圖片）

狄志遠：再定性或惹爭拗 惟可先承認不足

新思維主席狄志遠坦言，7.21事件屬高度敏感，當時一些主事的官員現時仍在政府當中，職位甚至比當時更高，在這個時候為事件作政治定性，可能會引起其他意想不到的政治爭拗。

不過他同意，一直迴避事件亦不是辦法，而政府也有一些處理手法存在不當之處，「最低限度有程序做得唔好」，如果要讓市民覺得事件得到公道處理，至起碼先公開承認、解釋有哪些地方做得不足，「不是對人，只是對事」，承諾吸收經驗，如此對修補市民對政府的信任度，絕對有幫助。

張欣宇：市民對解結有期望 不應視為「挑戰」警隊

立法會新界北直選議員張欣宇，修例風波期間是港鐵員工。他指當時沒有直接參與管控事件，但同意7.21是公認2019年社會動盪中一次十分關鍵的事件，涉及嚴重刑事、暴動傷人行為，並有眾多疑團未解，但個人對司法機關有信心：「的確那麼大型的事件，許多事情都有令人不解之處。但日後相關案件的判詞，會還原更多的證據。」原則上，張欣宇承認事件對不少市民內心有一定創傷，相關機構和政府部門，可以在適當時候向公眾清楚解釋。

他亦不認為「解結7.21」要和「警隊合法性」拉上關係：「警隊在當時混亂的社會環境，做回執法工作，沒有任何問題，但中間處理什麼事情時有需要反思檢討，是有討論價值的事情，與『挑戰警隊的合法性』，理應是兩回事。就我個人認識一些警隊高層朋友，他們都認為是開放討論的。」

田北辰：習講話「家和萬事興」 為解結鋪平道路

張欣宇提醒，國家主席習近平的七一講話中，提及不管信奉什麼理念，只要真心擁護「一國兩制」方針，只要熱愛香港這個家園，只要遵守《基本法》和特別行政區法律，都是建設香港的積極力量。他認為這是一個明確訊息，社會上一些不同政見人士都應該團結起來，而相信對解結7.21有所期望、不滿當局處理手法的市民，絕大部份都不是什麼光譜極端的人士，「習主席的講話，正好給予我們一個條件，去修補彼此的關係，不能夠就這樣『放棄』他們。」

實政圓桌立法會議員田北辰提到，既然習主席已點明方向，未來香港應「家和萬事興」，吸納更多人一同參與建設，而一哥又親口承認7.21當日與市民期望有落差，已為解結事件鋪平道路，那麼如何處理公眾的期盼之餘，又不影響政治穩定，這相當考驗新政府的政治智慧，「（政府）都應該交代一下，最起碼都說一說如何改善。」

筆者向警方查詢有關7.21事件的執法情況，警方回覆指新界北總區重案組一直積極調查事件，目前已拘捕了66人，年齡介乎18至87歲，17人已被控參與暴動，其中10人亦被控串謀有意圖而傷人，當中7人已於2021年7月22日在區域法院被定罪和判刑。警方會繼續循不同方面搜證，作出全面及深入的調查，並會根據調查所得的證據向律政司諮詢有關檢控事宜的專業意見。