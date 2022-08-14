專訪｜新任財會主席陳振英：非必然通過撥款　自言較陳健波溫和

中央出手修改選舉制度後，原本是議會拉鋸戰戰場的財務委員會，瞬間運作暢順，今年上半年通過52個項目，逾96%項目以不記名方式舉手通過，三分二項目沒有在財會進一步討論。新當選財委會主席的陳振英接受《香港01》專訪時表示，是否在財會進一步討論視乎項目，不能一概而論，具爭議性或與民生相關的重大項目仍需要在財會作討論，強調財會非舉手機器，並非必然通過政府提出的撥款申請。



對於有議員認為財會討論撥款的門檻過高，陳振英稱短期內可透過協商處理，長遠再視乎情況決定有否需要修例。



財會審議門檻高 陳振英：可透過協商處理

新選制下財會審議撥款速度大大加快，陳振英稱不能單用財會審議時間來衡量審議質素，所有撥款項目須在立法會「過三關」，先經過事務委員會，再到工務或人事編制小組委員會，最後再到財會討論，形容工務或人事編制小組是「第二輪驗證」，大部份項目到此階段應有充分討論，「如果到財會階段，議員仲係非常之不滿，政府官員自己應該檢討。」

財委會去年修改會議程序，工務或人事編制小組建議毋須在財委會進一步討論的項目，須得到3名議員聯署及過半數委員同意方可進行討論。財委會今年上半年通過的52項項目中，僅有19個在財會再作討論，有議員則認為討論撥款的門檻過高。陳振英指出，項目是否在財會再討論，不能一概而言，例如一些銀碼不高的經常性撥款，基本上已在事務委員會內取得共識，不在財會討論也是很正常的事，「唔係有幾多項目唔係財會討論，就代表財會失去功效同監察功能。」

陳振英認為，現時修例降低討論門檻未必是最好的做法，建議透過內部協商處理，例如大家取得共識，若議員能解釋某項目在財會討論是合理要求，便會在會上投票支持再討論項目，長遠而言再視乎需要決定是否修例。

冀議員專注財務問題

陳振英稱，目前財會回復理性討論，議員的出發點並非吸引公眾眼球，而是審議撥款是否合理，議員要根據會議文件提問，不再無的放矢地問問題，希望大眾留意議員提問的質素。他亦希望委員在財會上專注提問與財務相關的問題，不要糾纏於政策問題，否則作為主席可能要限制他們再作提問。他解釋，有關政策可在事務委員會討論，當項目上了財會，文件披露更詳細的財務資料，包括每年用多少錢、現金流情況等，議員聚焦財務問題，才能真正發揮財會財務把關的角色。

自稱作風較溫和 不直斥官員

目前財會看似風平浪靜，但以往曾多次出現會議程序攻防戰，自2018年起擔任財會副主席，陳振英稱財會議事規則漏洞比較多，使部份前議員能透過阻撓財會的審議時間吸引公眾目光，當中最辛苦一役是2019年的財會主席選舉，民主派派出22名議員與陳健波競逐，並要求舉辦競選論壇，他就競選論壇提出三大方案，終於整個主席選舉歷時10小時才完成。

他稱這段時期正正令他更熟習議事程序，「嗰陣時令到你唔敢掉以輕心，財委會本議事規則我睇完又睇，雖然好薄㗎咋，但係佢哋（民主派）咩都會提，要令到自己知道點處理唔同處境，咁你先有信心坐上個主席台。」

與出任財會主席7年的陳健波相比，陳振英認為自己主持會議的風格不會有大分別，同樣讓議員隨心所欲發問，「呢七個月大家見到無所謂剪唔剪布」，他會待議員發問所有問題後才進行表決。不過兩人在應對官員的手法則有不同，陳振英提到，陳健波每逢遇到官員不回應問題等，也會直斥其非，而他則較溫和，會重新演繹議員的問題，希望官員明白問題，而非用標準答案耍走議員。