照顧者丨政府多年未做好相關政策　倡設下清晰定義並提供支援

長者、殘疫人士和兒童需要照顧，但照顧者的處境一直較少人關注。照顧者論壇於今日（11日）舉行，立法會議員狄志遠、吳傑莊及林素蔚現場聆聽各個團體的聲音，勞工及福利局副局長何啟明則網上出席，表示了解到現時暫託服務整體數量不夠，分配不均導致使用率差異很大的問題，亦留意到市民較關心照顧者津貼，會收集有關意見進一步探討問題。



照顧者論壇於今日（11日）舉行，討論對照顧者的各項支援。（李澤彤攝）

倡為照顧者定立全面及針對性政策

社工出身的林素蔚表示，政府要重視照顧者政策，希望勞福局能定立照顧者定義，才能調節不同照顧者的經濟支援，又指如若定義不清晰，有機會導致相關受惠對象難以申請津貼。

照顧照顧者平台亦認為，政府應定立清晰照顧者定義，除了顧老者、顧殘疾人士者以外，其他照顧者亦須被定義，包顧幼者、顧特殊兒童者等等，透過簡單的身份登記程序，給予照顧者基本的身份肯定和對應的津貼。

五成照顧者每周照顧時數達71小時

香港社會服務聯會總主任陳曉園指出，有五成的香港照顧者每周照顧時數高達71小時，比中、英、美國都要高，期望政府能設立24小時照顧者支援熱線，為徬徨無助的照顧者提供情緒疏導及專業意見，並建議加強社區、家庭的照顧者支援，成立照顧者社區支援隊。

關注殘疾照顧者平台代表黎沛薇表示，期望政府可以讓「以老護老」、「以殘護殘」的雙重身份照顧者申請雙重津貼，以肯定照顧者的付出。

明愛長者聯會主席陳鉅庭認為，政府未有聚焦為照顧者提供適切服務及全面的政策，照顧者津貼門檻高，大量家庭無法受惠，又指政府建議長者居家安老，但配套不足，令長者求助無門。

立法會議員狄志遠表示，現時正值《施政報告》諮詢期，會收集意見編成資料集發給勞福局及所有立法會議員，集合各議員的聲音，讓《施政報告》確立照顧者定義和照顧照顧者政策，促進相關支援措施。

何啟明：暫託服務不夠且分布不均

勞工及福利局副局長何啟明指出，早前委托香港理工大學做《香港長者及殘疾人士照顧者的需要及支援顧問研究》，調查顯示，現時暫託服務數量不夠，且分布不均導致部份地區使用率差距極大，有人需要跨區使用服務。

他表示，會收集論壇的意見，進一步探討問題，考慮上門暫託服務、照顧者乘車優惠、照顧者八達通等相關政策，並表示需要考慮如何分配資源，以提高現有資源的使用率。