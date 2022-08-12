「天大」研討會倡灣區高質發展　李家超王松苗冀各路智庫群策群力

天大研究院日前（8月9日）舉辦「粵港澳大灣區建設與香港高質量發展」為主題的研討會，以深入學習國家主席習近平七一重要講話，探討香港應該如何在粵港澳大灣區建設過程中更好發揮自身優勢。行政長官李家超和中聯辦秘書長王松苗致辭時均提到，希望各界精英和各路智庫，積極提出建設性和前瞻性的意見，發揮智囊團和思想庫的作用。



特首李家超期望參與研討的各界精英，包括從事智庫研究工作的專家和學者，積極提出建設性和前瞻性的意見，共同作出更大貢獻。（天大研究院提供）

公益性戰略研究智庫天大研究院自2005年在香港成立，主要研究中國和全球發展問題。是次研討會圍繞「金融及專業服務」、「航運、國際航空及物流」、「創新科技及文化發展」和「中資企業在粵港澳大灣區建設中的作用」四大領域進行探討，有70多位來自香港和內地多個智庫、研究機構、中資企業以及政、商、學界代表和專家學者出席。

李家超表示，香港本身就是粵港澳大灣區的重要組成部分，特區發展和國家發展密不可分。他指出，大灣區建設是習主席親自謀劃、親自部署、親自推動的國家戰略，是豐富「一國兩制」事業發展的新實踐，希望通過進一步深化粵港澳合作，促進區域優勢互補，發展為國際一流灣區；因此，作為特區的香港必定積極參與，繼續發揮連接祖國內地和世界各地的重要橋樑和窗口作用，例如《粵港澳大灣區發展規劃綱要》頒佈實施以來，香港各界積極響應，取得不少實質進展。他期望參與研討的各界精英，包括從事智庫研究工作的專家和學者，積極提出建設性和前瞻性的意見，共同作出更大貢獻。

中聯辦秘書長王松苗希望智庫圍繞推動粵港澳三地的規則銜接、機制對接，提升市場一體化水準，營造世界一流的法治化、市場化和國際化環境等重大問題，深入調研。（天大研究院提供）

王松苗形容，粵港澳大灣區是在一個國家、兩種制度、三個關稅區、三種法系的環境中建設，在世界上沒有先例；而這五年來，香港以參與大灣區建設為契機，在加快融入國家發展大局中實現了更好發展，相信當局正在推進的「北部都會區」發展戰略將有力帶動香港國際創科中心的建設。他希望各路智庫，群策群力，發揮智囊團和思想庫的作用，圍繞推動粵港澳三地的規則銜接、機制對接，提升市場一體化水準，營造世界一流的法治化、市場化和國際化環境等重大問題，深入調研，形成一批高質量研究成果和政策建議，為中央決策和地方實踐提供鏡鑒，同時用好智庫平台，講好灣區故事。

天大研究院董事長方文權認為，香港發揮獨特優勢、實現更高質量發展的關鍵在於人才和人氣，因此必須努力吸引優質人才、匯聚各方人氣，才能築牢產業事業發展、鞏固繁榮穩定根基。他就此提出兩大建議：其一，金融是核心競爭力，要敢於創新、善於自我完善、厚植持久競爭力，要更好對接國家戰略、更好承擔國家使命；其二，創科是強大驅動力，要制定符合港情的創科政策，切實推動創新科技發展，把數碼港、科學園、北部都會區連結起來，形似蘑菇，發揮本地大學的科研實力基礎，攜手全國全球科技精英，遵循「蘑菇理論」，構建獨具一格的「香港創科蘑菇雲」。

天大研究院董事長方文權認為，香港發揮獨特優勢、實現更高質量發展的關鍵在於人才和人氣。（天大研究院提供）

與會者則從多個角度為香港角色出謀獻策，包括建設制度對接、機制銜接和互聯互通的平台；提升參與大灣區建設的領導統籌，發揮國際優勢；調整產業结構，加強基礎建設，尤其是航運碼頭、大數據基礎設施；加強風險管理、金融創新，吸引國際人才和企業來港發展，推動專業互認等等方面。有專家指出，大灣區建設藍圖已經繪就，現在關鍵是針對落實中的痛點、難點和堵點，將思想和智慧轉化爲香港社會各界的共識，轉化為特區政府的政策要素和市場主體的自覺行動，轉化為推動香港高質量發展的生產力。