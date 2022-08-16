一帶一路基礎知識教材套9月推出　明年或推廣至全港中小學

一帶一路總商會聯同香港教育者工作聯會，將於香港的中小學分階段推出《一帶一路基礎知識教材套》，以強化中小學師生在德育及公民教育方面的學習，並提升中小學師生對國家「一帶一路」倡議的認知。



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小學、初中、高中三個程度 涵蓋七大章節

「一帶一路」基礎知識教材套主要分為七個章節，包括「一帶一路」的歷史起源；「一帶一路」倡議的內容；「一帶一路」熱點及風險議題；「一帶一路」最熱城區和最熱行業；「一帶一路」倡議九周年主要成績單；「一帶一路」航天夢；香港與「一帶一路」等，內容因應學生能力而有所不同，分為小學版、初中版和高中版三個不同版本。

小學版在設計上則以圖文解析為主，主打「一帶一路」航天夢，幫助學童樹立投身航天科學的遠大志向。初中版主要詮釋「一帶一路」引發的概念熱詞，例如命運共同體，六大經濟走廊、國際陸海貿易新通道和藍色經濟通道等等，而高中版側重「一帶一路」政治經濟學知識。

一帶一路總商會聯同香港教育者工作聯會，推出《一帶一路基礎知識教材套》。（歐嘉樂攝）

50間中小學為試點 舉辦多項相關活動

一帶一路總商會主席林建岳表示，香港擁有獨特的地位和優勢，更是在「一帶一路」的倡議範疇內，期望教材套能幫助青少年成為「時代紅利」的受益人。

香港教育工作者聯會主席黃錦良表示，未來會發出先導計劃遴選表，以先到先得形式選出各25所中學及小學作為推行教材套的試點，屆時商會會提供印刷版及電子版教材，期望明年能向全港中小學推廣教材套。

一帶一路總商會青年事務委員會主任林顥伊表示，計劃於今年9月進行首階段的推廣工作，商會會透過試用及推廣把教材套帶進校園，派發知識包給不同的先導學校，知識包內含有圖書、簡報及教師指引，開學後亦會向相關中小學收集意見，進而對教材套作出微調，同時亦會推出不同形式的活動，包括「一帶一路」主題短片線上剪輯比賽、「一帶一路知多D」知識競賽、「一帶一路故事進校園」分享活動等，提升學生學習熱情。