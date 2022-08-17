一國兩制指數回升　民主思路：75%人支持2047後延續一國兩制

民主思路今日（17日）公布新一輪「一國兩制」指數，2022年上半年指數為5.82，較2021年下半年的5.63上升約3.4%。聯席召集人（研究）潘學智指民意調查上升而國際評價下滑，而大部份受訪市民都支持香港在2047年後延續「一國兩制」。



一國兩制指數較去年底上升3.4%

潘學智指，新一輪「一國兩制」指數調查方法上作出不少更新，如增加、修訂調查題目、國際評價編製方法等。調查分兩部份進行，民意調查包括電話訪問1,002名18歲以上香港市民，而國際調查則包含國際智庫評分，以9個數據來源、128個指標、對148個國家和地區進行評分和排名。

調查數據顯示，過去五年，「一國兩制」指數在2017至2018年評分較高，但2019年跌至最低位，並於低位徘徊約兩年後，於2022年上半年回升，較2021年下半年上升3.4%。

民調三項指數均上升 國際評價指標全下滑

在民意調查中，調查包括高度自治、人權自由、陸港關係三部份數值均上升。而國際評價中，經濟開放、公民權利、民主發展三部份均下滑，公民權利當中，以「表達、集會結社自由」和「政治多元」下滑最多，較半年前分別下挫27.6%和19.9%，細項之中只有「安全」微升0.9%。

潘學智指，民意回升抵消在國際評價的下滑。他指李家超上任後正值蜜月期，令市民對於「一國兩制」較有信心和希望，但西方陣營卻認為香港特首選舉令民主元素遭受蠶食，認為國際評價往往受香港近期案件影響，包括示威案件的逮捕，令國際評分下滑。

潘學智指，大部份市民都覺得2047後應該延續「一國兩制」。（歐嘉樂攝）

延續一國兩制有利條件 繁榮穩定超越高度自治

他提到，民調訪問市民會否支持2047後延續「一國兩制」，大部份市民都覺得應該，有75.7%支持，較半年前調查上升了8.3個百分點。

不過有關市民認為，繼續實行「一國兩制」的有利條件，只有「經濟維持繁榮穩定」一項上升。潘學智指，「維持高度自治」一項自問題設立以來，一直佔據首位，今次是首次被「經濟維持繁榮穩定」超越，代表市民看重經濟的重要性。

提及「一國兩制」指數於上年微升，但仍與高峰期有好大距離，他則指2017年民調開始時社會氣氛溫和，而現時市民經歷一個很大的管治危機，需要時間回復。民主思路召集人湯家驊則指，2017年後政治爭拗令社會分裂愈來愈嚴重，所以「一國兩制」指數由2017年開始下滑亦符合實際情況。

民主思路召集人湯家驊指，當大灣區經濟起飛，吸引力會遠超移民海外。（歐嘉樂攝）

僅4.5%受訪者考慮移居大灣區 冀政府多宣傳

調查亦提到，有15.8%人打算移民海外，而會考慮到粵港澳大灣區居住或發展的人約有4.5%，數據差距較大。潘學智就表示大灣區始終是新概念，未見到很深入民心的成功例子，而且當中有不少未解決的問題，例如醫療券的使用丶通關問題等等，政府應多作宣傳解釋大灣區機遇。

湯家驊則指，兩者比較不太合適，到大灣區是移居不是移民，即日來回亦不困難。他認為大灣區現時吸引力確實不大，但當經濟起飛，吸引力會遠超移民海外。