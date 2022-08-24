消息：房協出租屋邨租金未來兩年加2%　10月生效　寬免首年加幅

消息指，房協執委會完成出租屋邨租金檢討，考慮營運成本、租戶負擔能力後，房協轄下20個出租屋邨的租金水平，未來兩年租金有2%加幅，今年10月1日起生效，但考慮到疫情等影響，首年會寬免租戶每月因租金調整而須繳付的額外金額。

房協之後發新聞稿，宣布轄下出租屋邨的租金水平將於今年10月1日起上調百分之二，新租金會維持至2024年9月30日，但關注到新冠疫情對社會經濟及租戶影響，決定寬免首年加幅。



租户每月平均多付48元

消息指，經調整後房協屋邨租戶將每月平均多繳48元租金，預料下午公布詳情。房協預計出租屋邨的營運賬目將持續錄得虧損，今次新租金安排連同首12個月寬免租戶繳付調整後的額外金額，預計未來兩年每年平均的營運虧損將達9,800萬元。

根據資料，房協轄下有20個出租屋邨，包括勵德邨、乙明邨、祈德尊新邨，共約3.2萬個單位。