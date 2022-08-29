解放軍駐港部隊第25次輪換　發言人：將把握新形勢及任務要求

根據《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》規定和中央軍委命令，中國人民解放軍駐香港部隊陸海空三軍部分建制單位、裝備於8月29日進行輪換，這是駐港部隊進駐以來的第25次輪換。

駐港部隊新聞發言人吳韜指，離港官兵感謝香港社會的關心與支持，表示他們駐港期間，圓滿完成以履行防務為中心的各項任務，以過硬表現完成了祖國和人民賦予的神聖使命。而新進駐的官兵將堅決聽從黨中央、中央軍委和國家主席習近平指揮，把握新形勢和任務要求，嚴格遵守《基本法》、《駐軍法》和香港法律，提高履行使命能力，維護國家安全和香港長期繁榮穩定，為推進「一國兩制」實踐在香港行穩致遠作積極貢獻。



據中新社報道，8月28日晚上23時20分，參加輪換的駐香港部隊陸軍主力部隊從深圳駐地出發，以摩托化機動的方式向深圳皇崗口岸開進。8月29日0時整，輪換部隊軍容嚴整，按照戰備物資標準化配載要求，陸續通過深圳皇崗口岸和香港落馬洲口岸，順利抵達新田軍營。凌晨0時40分，駐香港部隊陸軍部隊在新田軍營舉行防務交接儀式。



短暫的防務交接結束後，凌晨1時，輪換出港的陸軍部隊先後通過落馬洲口岸和皇崗口岸，返回內地駐防。當天輪換的駐軍建制單位除了陸軍部隊，還有海軍艦艇和空軍直升機大隊。上午9時30分，參加輪換的空軍部隊從廣州駐地出發，10時11分抵達石崗軍營，接替輪換出港的直升機大隊履行防務。