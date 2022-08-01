八一建軍節︱駐港解放軍：加強駐軍建設　維護國安及香港穩定

今天（1日）是中國人民解放軍建軍95周年，解放軍駐香港部隊司令員彭京堂和政治委員賴如鑫，於建軍節前夕代表駐香港部隊全體官兵，通過駐軍官方新媒體平台刊發致辭，慶祝中國人民解放軍建軍95周年，以及感謝港府及民眾一路的支持。



致辭回顧駐香港部隊25年來一直依法履行香港防務，並提到國家主席習近平7月1日視察駐香港部隊並發表重要講話，高度評價駐香港部隊作出的突出貢獻，充分肯定駐香港部隊的重要地位作用，對加強部隊建設提出明確要求並寄予殷切希望。「駐香港部隊將深入學習貫徹習主席重要講話精神，以黨在新時代的強軍目標為引領，加強駐軍全面建設，提高履行使命能力，與香港各界攜手同心，為維護國家安全和香港長期繁榮穩定，為推進『一國兩制』實踐在香港行穩致遠作出更大貢獻。」