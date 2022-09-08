馬會改選7董事名單出爐　利子厚接任主席　劉業強未能當選

馬會今日（9月8日）改選7個董事名額，原副主席利子厚接替陳南祿當選新任主席，李家祥獲選為副主席。鄉議局主席劉業強，嘗試挑戰利子厚所推介的7人名單，但不成功。



廖長江、陳智思等人成功連任

是次改選有8人參選，是近20年來首次出現具競爭選舉，並鬧出風波。事緣鄉議局主席劉業強有參選，但利子厚上月5日去函全體遴選會員，只推薦當中7名參選者，唯獨不提劉業強名字，劉在上月兩度去信陳南祿表示不滿，指斥選舉不公，更聲言考慮採取法律行動挑戰選舉結果。

馬會於晚上發出新聞稿，立法會建制派「班長」廖長江、畢馬威會計師事務所香港首席合夥人韋安祖，以及資深特許會計師楊紹信，於今次選舉中成功連任，任期由2022/23年度起各三年。前行政會議召集人陳智思亦獲選連任，任期由2022/23年度起為期一年。

銀行公會前主席馮婉眉、胡關李羅律師行創辦人胡寶星之子胡家驃、中銀香港前副總裁龔楊恩慈，則新當選為馬會董事。

利子厚。（資料圖片）

劉業強：與律師團隊商討下一步行動

劉業強選舉後見記者時表示，由於票數不足相信無法當選，又解釋早前不滿利子厚選舉前發信予會員提供推薦名單，而向馬會發律師信，是因為認為選舉程序不尋常，擔心造成不公，希望利子厚能夠收回信件，他稍後會與律師團隊商討下一步行動。劉業強指，雖然選舉未有宣布各人票數，但估計自己亦獲得不少選票，亦有不少人到現場支持他。

他指，是次參選是以平常心汲取經驗，指今次選舉太多授權票，早已預計當選機會很微，但強調對賽馬的熱愛不會減退，期望日後在不同崗位服務馬會，亦有興趣參選下屆董事局選舉。