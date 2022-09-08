愛子離世五年　蔡若蓮撰文悼念：一輩子很短　相遇就是祝福

教育局局長蔡若蓮深夜（7日）在社交專頁發帖，悼念2017年在寓所墮樓身亡的長子潘匡仁。蔡若蓮上載了兒子彈鋼琴的黑白照，以「時間告訴我…」為題撰文表達思念，指苦難動搖不了親情、相遇就是祝福，「一千八百二十六又四分之一日，天上人間，時間告訴我，等待就是為了重逢。」



蔡若蓮深夜（7日）在社交專頁發帖，悼念2017年在寓所墮樓身亡的長子潘匡仁。(蔡若蓮Facebook)

兒子離世五年 生前受抑鬱症困擾

昨日（7日）是蔡若蓮兒子潘匡仁死忌，五年前9月7日，當時25歲的潘匡仁於在尖沙嘴擎天半島寓所墮樓，送院後不治。蔡若蓮曾撰文透露，熱愛運動的兒子因單車意外重創，受創傷後遺症纏繞，出事當天仍堅持吃藥、跑步及寫日記鼓勵自己，「直至那一瞬，嚴重的抑鬱奪去了他保護自己的能力」。

蔡若蓮悼長子全文：

時間告訴我…



如絲如縷

穿梭一呼一吸之間

時間告訴我

思念的執著



緣來緣去

塵世匆匆

時間告訴我

苦難動搖不了親情



一日很長

一輩子很短

時間告訴我

相遇就是祝福



風雲變幻

禍福生死

時間告訴我

忍耐到底的力量



一千八百二十六又四分之一日

天上人間

時間告訴我

等待就是為了重逢



清秋夜空

遙寄心語

願你

安好

