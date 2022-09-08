愛子離世五年 蔡若蓮撰文悼念：一輩子很短 相遇就是祝福
撰文：林嘉成
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教育局局長蔡若蓮深夜（7日）在社交專頁發帖，悼念2017年在寓所墮樓身亡的長子潘匡仁。蔡若蓮上載了兒子彈鋼琴的黑白照，以「時間告訴我…」為題撰文表達思念，指苦難動搖不了親情、相遇就是祝福，「一千八百二十六又四分之一日，天上人間，時間告訴我，等待就是為了重逢。」
兒子離世五年 生前受抑鬱症困擾
昨日（7日）是蔡若蓮兒子潘匡仁死忌，五年前9月7日，當時25歲的潘匡仁於在尖沙嘴擎天半島寓所墮樓，送院後不治。蔡若蓮曾撰文透露，熱愛運動的兒子因單車意外重創，受創傷後遺症纏繞，出事當天仍堅持吃藥、跑步及寫日記鼓勵自己，「直至那一瞬，嚴重的抑鬱奪去了他保護自己的能力」。
蔡若蓮悼長子全文：
時間告訴我…
如絲如縷
穿梭一呼一吸之間
時間告訴我
思念的執著
緣來緣去
塵世匆匆
時間告訴我
苦難動搖不了親情
一日很長
一輩子很短
時間告訴我
相遇就是祝福
風雲變幻
禍福生死
時間告訴我
忍耐到底的力量
一千八百二十六又四分之一日
天上人間
時間告訴我
等待就是為了重逢
清秋夜空
遙寄心語
願你
安好
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