貨櫃車泊位貴逾倍　航運公司總部遷星洲　業界批「翻標」削競爭力

本港貨櫃碼頭吞吐量連年下跌，去年跌至1,780萬TEU（20呎標準貨櫃），全球排名第九，被上海、新加坡及深洲等港口抛離。立法會航運交通界議員易志明批評，政府在航運方面欠缺規劃，貨櫃場租地仍使用短期租約，政府不定期「翻標」（重新招標）導致租金上漲，連帶提升貨櫃存放價格，削弱本港競爭力。

有從事貨櫃存放的業界人士表示，新加坡物流業有長遠規劃，貨櫃場租約長達30年，可供業界穩定發展，現時已有不少航運公司將總部遷至新加坡或上海，令本港貨櫃存放服務的生意大減。



港貨櫃車泊位月租4千 星洲深圳僅逾千

貨櫃存放是航運業必要的後勤支援之一，易志明表示，礙於政府缺乏相關政策，貨櫃場只能透過短期租約租地，最長為期7年，其後按季續約，政府會不定期「翻標」，增加業界的不確定性。他稱近期有貨櫃場因洪水橋發展而不獲續約，希望政府可在「北部都會區」預留地方，供業界無縫銜接遷移，否則生意將一去不復返。

落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉稱，開設貨櫃場的投資金額大，包括要購買及裝置機械等，但一旦政府「翻標」時，原有場主無法投回土地，場內的機械變相拱手相讓給下一手，對原有場主不公平。他稱，若貨櫃場主希望繼續營運，需要出高價投得土地，結果令租地成本愈來愈高昂，存放貨櫃月租亦愈來愈貴。

他說，現時香港一個貨櫃車泊位月租逾4,000元，深圳及廣州只需要1千多元人民幣，新加坡只需約300多坡幣，即大約1千多港元，因此不少船家也選擇到其他港口，以節省成本。他建議一旦用地由新營運商投得，可由政府充當「球證」，計算機械的拆舊率及價值，要求新營運商向上一手支付費用。

倡批地營運貨櫃場 為期至少15年

香港貨櫃儲存及維修商會有限公司李嘉廸表示，新加坡用作貨櫃場的土地租約長達30年，貨櫃場成本較穩定，收費較香港吸引，以貨櫃存放費用為例，香港分別較深圳及新加坡貴6成及4成。他指加上港口設施較先進等原因，現時自己的客戶，約8成船公司總部已不在香港，遷至新加坡或上海等地。他指，業界受內地封關影響，生意大受打擊，政府近月仍將用地「翻標」，令情況雪上加霜。

自由黨選委界立法會議員李鎮強指，國家《十四五規劃》提出支持香港提升國際航運中心地位，但港府實際上並無政策支援，形容是「得個講字」，對業界愛理不理，業界只能自求多福。易志明形容，改組後的運輸及物流局只是「換湯不換藥」，專責處理物流的人員不足，導致本港航運欠缺長遠規劃，促請政府設立物流署，或就航運設立有如機場管理局的法定機構。他又建議政府批出土地營運貨櫃場，每幅土地為期至少15年。