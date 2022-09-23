韓正：全力支持澳門加快基建　推動經濟適度多元發展

中共中央政治局常委、國務院副總理、中央港澳工作領導小組組長韓正，今日（23日）下午在北京主持視頻會議，聽取澳門行政長官賀一誠關於澳門當前經濟形勢和有關工作情況的匯報，研究支持澳門加快基礎設施建設、推動經濟適度多元發展有關工作。



韓正（中）主持召開中央港澳工作領導小組專題會議。（新華社）

韓正指，以中共中央總書記、國家主席習近平為核心的黨中央始終關心澳門發展，高度評價澳門特色的「一國兩制」成功實踐。中央充份肯定賀一誠和特區政府的工作，全力支持澳門防控疫情、助企紓困、改善民生和推動經濟適度多元發展。韓正又表示，特區政府要團結澳門社會各界力量，堅定信心、迎難而上，克服當前困難，增強發展動能。

韓正表示，祖國始終是澳門保持長期繁榮穩定的堅強後盾。特區政府要堅持不懈做好防疫情、穩經濟、紓民困工作，中央將在基礎設施建設、重要民生工程、經濟適度多元發展等方面給予全力支持。

要將橫琴建成促進澳門經濟適度多元發展的新平台

橫琴粵澳深度合作區正式掛牌已一周年，韓正提到，建設的初心就是為澳門經濟適度多元發展創造條件。他說中央有關部門將按照總體方案的部署，持續加大政策支持力度，推動合作區建設取得新的突破。韓正又指，粵澳雙方要不斷健全粵澳共商共建共管共享新體制，把橫琴合作區打造成為促進澳門經濟適度多元發展的新平台、便利澳門居民生活就業的新空間。

國務委員趙克志、國務院港澳辦主任夏寶龍、發改委主任何立峰，和中央有關部門、廣東省有關部門人士，均有參加會議。