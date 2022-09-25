海員大罷工勝利100周年　吳秋北：工會須團結各界、以人民為中心

工聯會及海員工會今日（25日）舉行香港海員大罷工勝利100周年紀念大會，工聯會會長、立法會議員吳秋北致辭時表示，大罷工的歷史意義非凡，激勵工運後輩勇往前行，體現出華人海員的愛國情懷以及團結精神，在「愛國者治港」新時代下，迎接新的使命與挑戰。



吳秋北表示：「香港海員大罷工不斷激勵我們的工運事業發展，是催人奮進的源源動力。香港的愛國工運起步於建國前，鬥爭奮發於港英時代，參與香港回歸祖國後『一國兩制』的實踐，如今在愛國者治港原則下，迎來了新時代的使命與挑戰。」此外，工會要以人民為中心」服務工友群眾；也要凝聚工友和團結社會各界，做好宣講工作，讓社會了解工會並且認同工會的理念，建立廣泛的社會基礎，增強工會的社會影響力，讓其事業蓬勃壯大，共建公義社會。

出席活動的民政及青年事務局局長麥美娟表示，希望年輕人能多了解海員大罷工歷史，並繼續秉承愛國愛港精神，奮發向上，共同為建設更美好香港而努力。

香港海員大罷工在1922年1月開始，當時海員不滿工時長但工資微薄、與白人海員同工不同酬等，歷時56天結束，罷工最初有幾千名海員參加，之後演變成有12萬人罷工離港，最終迫使資方加薪。