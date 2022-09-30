倡說好香港故事　陳勇：東江縱隊事蹟拍戲「比《Top Gun》仲勁」

民建聯立法會議員陳勇、陳仲尼、郭玲麗，以及副秘書長葉傲冬，今日（30日）發布《認識國家發展 講好中國及中國香港故事》倡議書。



陳勇建議利用抗日遺址推動愛國教育，又指東江縱隊的事蹟如果用來拍電影，「比《Top Gun》仲勁啲！」



民建聯公布《認識國家發展 講好中國及中國香港故事》倡議書。（民建聯影片截圖）

陳勇表示，港人郊遊都會發現，香港有不少抗日遺址，「中間有好多事例，如果拍成電影，拍出嚟比《Top Gun》仲勁啲嘅！包括營救美軍飛行員克爾中尉，跟手破壞日軍嘅工作，同埋蒐集情報。」陳勇希望政府能規範管理抗戰紀念設施和蹟址，並設立東江縱隊的郊遊路線。

稱有青年好鍾意睇《鳳凰衞視》

陳勇鼓勵本地和內地電視台製作更多聯合節目，並要善用新媒體「宣揚真實訊息」。他說，Facebook、YouTube、微信、抖音等愈來愈受歡迎，並引述青年人稱對政治沒有興趣，「但佢哋成日好鍾意睇內地嘅《鳳凰衞視》，網上嘅短視頻包括抖音，呢方面大家可以拉近囉。」陳勇認為，網上多媒體，青年人了解得多，將來創業都容易。

倡中港政府聯手買歐國盃免費播

民建聯提出多項建議，包括增加近代史的教學時數，調高國民教育課程比例，建立中國共產黨歷史館等。

此外，民建聯亦鼓勵特區政府和中央政府聯手購買更多世界體育盛事的轉播權，包括世界盃、奧運會、歐洲國家盃等，令全港市民能免費收看，相信不單止能提高國民意識，亦能提升市民生活質素，打造香港成為文化之都。