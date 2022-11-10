專訪︱馬時亨：香港防疫難以複製歐洲　即使全撤限制也未真正復常

香港本月初先後舉辦金融科技周、國際金融領袖投資峰會、香港國際七人欖球賽，向國際展現「Hong Kong is back」（香港回來了），當中尤以金融峰會最為矚目。前財經事務及庫務局局長、富衛集團主席馬時亨接受《香港01》專訪期間，提到峰會可說是香港「及時雨」，證明香港對國際金融巨頭仍然有吸引力，無論是出席嘉賓的規格、身邊認識的財金界朋友都對再一次來訪香港感到高興。

上月於歐洲曾感染新冠病毒的他馬時亨，坦言許多國家已經解除防疫限制，但香港短期內難以複製這一套，「就算聽日完全取消晒防疫政策，都唔會真正復常，內地旅客都未返嚟」。不過他同意「0+3」安排有許多需要優化改善的地方，建議進一步容許三日「黃碼」期間外出用膳。



於歐洲工作期間曾染疫

馬時亨上月曾到歐洲工作，於法國巴黎感染新冠病毒，小休幾天後康復，再回香港出席金融峰會，笑言：「康復兩星期，現在精神好得很，狀態『天下無敵』（按：指康復後三個月內再次感染機會很低，坊間俗稱『無敵狀態』），聖誕節準備和家人去泰國度假，現在倒好，不怕到時才染疫。」

作為經常要出外公幹的商界名人，馬時亨直言現時許多國家已撤銷防疫限制：「我們現在所說的『復常』，通常是指像歐洲那般，不用戴口罩、用『安心出行』、針卡，就算中招都不用隔離，睡幾天就沒事了。站在我的角度，我當然希望盡快減省所有限制，不過（特首）李家超說，要平衡許多因素，像每日感染數字、仍然有人病逝等，這些想法我是完全理解的，政府是要考慮得更多。」

馬時亨認為，即使取消所有防疫措施，香港都不會真正意義上「復常」，因為還有內地因素。（資料圖片）

香港短期內難「歐洲式復常」 倡0+3期間允外出用膳

「香港要做到這些『完全復常』，暫時仍有相當難度。」馬時亨指香港與歐美國家始終不同，考慮政策時需要兼顧內地因素，所以香港語境下的「復常」，肯定要同時思考內地：「我假設明日特首即時宣布解除所有防疫規定，『歐洲式復常』了，都不會完全恢復正常，香港（不論疫情前後）絕大部份旅客都是來自內地，一日內地未開放，香港都不會真正恢復正常，因為內地遊客還未回來。」

馬時亨又認為，現時的「0+3」檢疫安排雖然未夠完美，但已「不算太差，可以做的『復常』已經做了九成」。他個人建議，政府可以繼續優化3天「黃碼」醫學觀察期間的安排，「例如讓他們外出用膳，但就規定在一個私人密閉空間中進食，例如VIP房、包廂，總之讓他們與一般食客隔開一點，減低傳播風險。那麼食肆又多些生意，高消費力的商務旅客又多一個選擇。其實私人密閉空間的定義廣一點都沒有問題，因為其實（政策）最主要目的，都是防止他們將病毒傳染給體弱人士，所以最主要的，是不讓他們進入醫院、老人院等高危地方。」

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峰會成香港及時雨 「財金界朋友都話好高興」

馬時亨表示在峰會期間，重遇很多財金界的舊朋友，他們都表示十分高興：「很多人已經幾年沒有來過香港，見到香港重現生機，都覺得很開心，又可以見見舊朋友和認識新朋友。我們都知道，新加坡早前在一些國際金融排名上趕超香港，但見到滙豐、渣打、高盛、摩根士丹利、瑞銀都派高層代表出席，都是一場『及時雨』，11月這個時間真的恰到好處，希望可以為香港注入一支強心針。國際金融中心的地位對香港實在太重要了，要是保不住會非常麻煩。（政府官員）說『Hong Kong is back』，至起碼走出第一步。」

有銀行家來港前曾受政治質疑

金融峰會前夕，有美國參議員指控本港政治形勢、人權自由狀況，要求杯葛峰會，馬時亨透露確實有財金界朋友受到這方面壓力：「我認識一些美國的銀行家朋友，他們都說峰會由金管局主辦相當聰明，可以避過政治爭議，他們來港之前都被人問起『為何還要來香港』，他們就回答『金管局主辦，是他管我的，我要在香港做生意都要守他的規矩，當然要去』。」

幸而最後國際金融巨頭都沒有響應杯葛的呼籲，馬時亨笑言：「這個世界，做生意當然是講利益，這些銀行在香港全部有業務，生意額都很大，當然要賣金管局的帳。我知道有些人會覺得（峰會）只是『畀面派對』，但都要香港本身有『面』才行。你可以設想一下，其他周邊國家能做到香港這種規格的峰會嗎？我相信很難，即使是新加坡也未必可以——不是說他們一定做不到，但香港就是有這種無可替代的地位。」