議員關注公僕辭職率急升　楊何蓓茵：未必唔係好事　部分志趣不同

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今午（21日）召開會議，討論公務員編制、退休及辭職等情況。勞聯勞工界議員周小松關注近年公務員辭職人數大幅上升的問題，提到2021至22年度更有近4,000人辭職，投考人數亦明顯下跌，反映公務員職位吸引力愈來愈低。



公務員事務局局長楊何蓓茵表示，近年政府握緊對公務員的要求，約四成辭職公務員在試用期間離任，若公務員能力不足、志趣不同或與公務員文化格格不同，上司除給予輔導外，也會坦白地向他們反映問題，因此較多人離職，「未必唔係好事，雖然離任咗好似（辭職）數字會多咗，但如果留一啲唔適合嘅同事做公務員，長遠嚟講更加唔好」。



楊何蓓茵：表現欠佳公務員自動辭職

周小松稱，以往公務員辭職率只有約0.5%，但過去5年不斷上升，2021至22年度辭職率更達2.1%，近4,000人辭職，較2020至21年度增加約2,000人，問及當局預期辭職情況會否加劇。他續指，不論是AO、EO等高級公務員，以至文書助理等基層人員，投考人數也大幅下跌，反映公務員歸屬感下降。他又指，在薪酬調整方面，政府明知市場薪酬升幅較高，仍將公務員薪酬調整低至2.5%，令公務員與市場薪酬距離愈來愈大，降低公務員職位吸引力。

楊何蓓茵稱，每當有同事辭職時，所有部門或職系主管也會挽留同事，了解他們離職原因，有些是因為要照顧小朋友或長者、進修以及轉職至私人市場或公營機構。她指出，並非所有辭職的公務員，也是因為職位吸引力不足而離職，提到需要握緊對公務員的要求，若公務員表現欠佳，主管也會坦誠告知他在政府工作前途不理想，員工也會自動離職。她稱，政府會透過增加培訓、檢視工作量及加快晉升來留住人才。

她亦提到，現時年輕人的出路較廣，例如可到外國工作假期，大學畢業生較多繼續進修，畢業後立即投身職場的人士不多。

蘇長榮關注公務員工作量日增

選委界蘇長榮指，政府要落實「以結果為結果」的施政理念，相信公務員工作量將日益增加，問到政府有否研究調整公務員編制調整和工作安排，並透過科技提升工作效能。楊何蓓茵說，公務員編制零增長，不表示不增加任何職位，只是確保新增職位的數量不會多於減少的職位，因此政府也可以增加有需要的科研和工程人員職位。

民建聯葛珮帆則關注紀律部隊聘請困難的問題，尤其是懲教署和警隊等，但認為能力、品德有問題，並非愛國愛港的人士，不能留在政府。楊何蓓茵指，警隊已刪去居港滿7年的招聘要求，希望更多人符合條件，亦會重啟大學招聘活動。