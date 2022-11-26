前立法會議員李啟明設靈　梁振英、譚耀宗等政界人士到場弔唁

港九勞工社團聯會（勞聯）前主席、前立法會議員李啟明上月27日逝世，享年85歲，今日（26日）在世界殯儀館設靈及公祭。全國政協副主席梁振英、全國人大前常委及立法會前主席范徐麗泰、全國人大常委譚耀宗、港區人大代表葉國謙、公務員事務局局長楊何蓓茵、勞工及福利局局長孫玉菡及副局長何啟明等人到場弔唁。



本身是工聯會黨員的何啟明表示，雖然未曾與李啟明共事，但他是資深大前輩，德高望重，前來表示尊重。勞聯則發聲明感謝李啟明一直帶領勞聯和工友，以「有理有節」務實的理念推動社會變革，捍衛工人合理權益，充份發揮中間工會的積極作用，促進各方求同存異達成共識，為香港順利回歸祖國、社會繁榮穩定及勞工保障作出重大貢獻。

行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、中聯辦，及一眾政策局局長都致送花牌悼念。

李啟明1984年參與創辦勞聯，出任秘書長及第6至第9屆主席，1985年至1990年擔任基本法諮詢委員會執行委員會副主任，1994年獲委任為港事顧問，1995年至1997年任香港立法局議員（勞工界），1997年至1998年出任臨時立法會議員，1998年至2000年當選立法會議員（勞工界）。