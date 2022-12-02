3鐵3路今起諮詢　將軍澳延線考慮輕軌捷運　議員倡建隧道通小西灣

政府今日（2日）起就「三鐵三路」初步方案展開公眾諮詢，現正進行初步技術及環境評估，預料明年第四季公布發展藍圖，交代時間表及確實走線。立法會鐵路事宜小組委員會討論《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》的初步結果，多名議員質疑將軍澳—油塘隧道效用，擔心會加劇九龍東交通擠塞問題，工聯會鄧家彪建議興建「將小隧道」連接將軍澳及小西灣。



專業動力林素蔚稱，過萬名居民反對在康城對出填海興建將軍澳南延線，建議改以陸路或高架橋興建。



李世榮批「東九綫」不入將軍澳：居民得罪政府啲咩？

民建聯李世榮說，政府2014年提出的「東九龍綫」方案，以寶琳為總站，但改為架空系統後不駛入將軍澳，批評政府「鐘意就Keep，唔鐘意就Delete」，「唔知道將軍澳居民得罪咗特區政府啲咩？」

專業動力林素蔚稱，收到過萬名將軍澳居民反對在康城對出填海：「依家將藍隧道工程和跨灣大橋工程已經對佢哋影響好大，嚟緊十年如果仲要填海，點樣向居民交代？」她建議當局透過陸路及高架橋，把將軍澳南延線康城站連接至137區。新民黨葉劉淑儀批評，當局未交代鐵路計劃所需成本、以及南港島綫西段進展，又反映很多將軍澳居民反對填海。

路政署署長陳派明表示，聽到將軍澳居民的意見，政府提出所謂「填海」只是在康城站延伸至137區的在海上走線上興建鐵路保護設施，而非真的在填海的用地上興建，諮詢過程中會考慮輕軌或捷運等方案。

鄧家彪倡建「將小隧道」 路政署：效益不大

民建聯顏汶羽稱，政府指出興建將油隧道旨在疏通調景嶺交通，但調景嶺與油塘只有一個港鐵站之距，137區居民都要經過將藍隧道的入口才能抵達將油隧道，質疑是否有必要興建，亦擔心將油隧道會「塞爆油塘」。

工聯會鄧家彪說，與其興建一條地區完全沒有爭取過的將油隧道，倒不如興建「將小隧道」，連接137區和小西灣，成為本港第四條過海隧道。他又指，觀塘及油塘居民很怕將軍澳居民湧入九龍東，希望透過「將小隧道」創造雙向流量，讓九龍東居民可經將軍澳過海。

運輸及物流局局長林世雄指，交椅洲填海計劃完成後，將提供第四條過海隧道。陳派明則說，署方曾研究將軍澳連駁小西灣過海隧道的可行性，認為所帶來的效能不大，在接駁至港島主要公路上亦有困難。