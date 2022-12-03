二十大宣講︱謝伏瞻批資本主義血淋淋　中國創另一道路、須續鬥爭

中央宣講團今午（3日）舉行「二十大精神宣講會」，全國政協經濟委員會副主任謝伏瞻表示，中國發展雖然走過彎路，經歷過10年文革和內亂，但很快找到了改革開放這個致勝法寶，讓人民生活從溫飽不足，邁進總體小康，以至全面小康。

謝伏瞻批評葡萄牙、西班牙、英法德日等老牌資本主義國家，推行的現代化可謂「血淋淋，靠戰爭、殖民、販奴、掠奪得來」，又稱西方的民主制度是「天天開空頭支票」，而中國式現代化摒棄了西方資本主義的現代化模式，打破現代化等於西方化的迷思。他相信，在推進中國式現代化的進程上，可預見或難以預見的困難會越來越多，來自美西方的壓力會愈來愈大，因此要發揮鬥爭精神，又稱若沒有鬥爭，香港亦沒有今天的局面。



李家超：歷經金融風暴、疫情挑戰 中央支持下浴火重生

特首李家超致辭時則感謝中央大力支持，應港府邀請派出沈春耀及謝伏瞻帶領高級別宣講團來港。他稱，「中共二十大精神」關係到國家與香港未來發展，「一國兩制」行穩致遠，而國家主席習近平在「二十大報告」提到「一國兩制」是香港保持長期繁榮穩定的最佳制度。香港經歷多項挑戰，包括金融風暴、非典型及新冠疫情，都在中央支持下戰勝風險，浴火重生。

李家超說，香港既有機遇也有挑戰，須提升競爭力，融入國家發展大局。他提出三點期望，第一是深入了解「二十大精神」的內容，尤其有關「一國兩制」的重要論述。第二是將「二十大精神」輻射出去，帶至社會不同階層。第三，在各方面積極對香港作出重大貢獻。