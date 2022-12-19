基層醫療健康藍圖｜陳凱欣指方向正確　重點在於人手規劃

政府今日（19日）公布《基層醫療健康藍圖》，立法會衞生事務委員會副主席陳凱欣認為，《藍圖》為在政策上行出重要一步，但要追上人口老化帶來的醫療壓力，政府仍要在服務及人手規劃上急起直追。



12月19日，政府公布《基層醫療健康藍圖》。(盧翊銘攝)

《基層醫療健康藍圖》提出公營醫療系統長遠改革，盼減輕醫療系統負擔，包括聚焦以社區為本的「治未病」，鼓勵「一人一家庭醫生」，最快明年第二及第三季推出「慢性疾病共同治理計劃」，資助市民於私營醫療市場接受篩查及治理服務，首階段以高血壓及糖尿病優先。

「一人一醫生」須改變市民行為

陳凱欣指過去本港基層醫療雖有服務，但欠缺規劃，認同《藍圖》提出的基層醫療發展目標，並認為善用基層醫療將有助解決未來醫療服務進一步上升所帶來的沉重負擔。但她說，《藍圖》只提出政策方向，具體如何達致相關目標仍然有待跟進，特別是實踐「一人一醫生」方面，要進一步探討如何改變市民的行為和習慣，以及如何定立收費指標，以確保收費具吸引力。

陳凱欣認為，短期需要確保足夠人手發展相關服務，特別是未來地區康健中心將以「跨專業團隊」模式提供服務，專業人手規劃及分工將會是基層醫療署最重要的工作。她強調不要低估相關工作的難度，希望局方聆聽專業人士及政策倡者的意見，讓本港的醫療系統真正可以邁向「重治療，更重預防」的方向。