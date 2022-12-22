創科發展藍圖｜吳傑莊：有效應對產業單一　葛珮帆倡生物科技鬆綁

政府公布《香港創新科技發展藍圖》，提出四大方向、八大重點策略，多名立法會議員均表示歡迎，並提出補充意見。



吳傑莊：搶人才亦要增強歸屬感

選委界別議員吳傑莊表示，《藍圖》全方位配合國家「十四五」規劃發展創新型國家和科技強國的目標，富有願景，也提出了具體而有力的策略，充份掌握到香港發展的實際需要。

吳傑莊指，「完善創科生態圈，推進香港新型工業化」的方向十分正確，推動高科技為主導的工業化策略，是解決長久以來產業單一的有效舉措，也有助促進香港數字經濟和智慧城市發展。他亦支持加快香港數字經濟和智慧城市發展步伐，認為可令創科發展更「貼地」和有利民生。

人才方面，吳傑莊認為《藍圖》提出不少政策配合「搶人才」、「搶企業」的施政方針，同時建議增強人才歸屬感，但認為可做得更多，包括來港工作或創業可豁免印花稅，但七年內離港要補交稅，並提升海外和內地人才獎學金金額和名額等。他提到政府要顧及中層和基層人力配置，做好培訓，以免「搶」回來的專才沒有中、基層人力配合。

葛珮帆。（資料圖片/張浩維攝）

葛珮帆揀選指定高增值行業 可產生群聚效應

民建聯葛珮帆指，《藍圖》提出完善創科生態圈促進上中下游相互發展，相信有助科研成果轉化，而揀選特定工業如新能源汽車、半導體產業等高增值製造業發展，亦可產生群聚效應，形成本港「再工業化」的主要支柱。

但葛珮帆表示，跟據《藍圖》要到2032年，才將本地研發開支比率提升到GDP的2%，認為時間過長，可能削弱本地科研能力。

她特別提到發展生物科技着墨不多，建議充份利用深港科技創新合作區發展生物科技，例如爭取放寬國家《負面清單》中對生物樣本、基因診斷與治療的外資准入限制，並把內地人遺傳資源在合作區內流動供研發用途的限制拆牆鬆綁，於深方園區設遺傳辦分支，優化出入境檢驗檢疫程序，以及建立大灣區生物樣本數據庫，和香港生物科技產業資訊索引平台等。

人才方面，葛珮帆提出應制訂創科教育課程綱要，涵蓋STEAM教育，並把編程及人工智能列為中小學必修課程。

陳祖恒。（資料圖片）

陳祖恒冀支援製衣研發中心 IVE設科創科學院

經民聯陳祖恒則期望，政府透過增加資助額和在北部都會區預留土地等措施，進一步支援香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）等研發中心，在本港設立智能試驗生產線及客製產品生產線。同時亦可探討在大灣區內地城市，為HKRITA等研發中心設立營運分部或據點，並研究容許營運「過河」。

新型工業化方面，他期望工業專員之下增聘助理，以協助不同工業推展智能化製造。

《藍圖》提出多管齊下壯大創科人才庫，陳祖恒建議提升職專教育質素和地位，例如將職業訓練局轄下的香港高等教育科技學院（THEi）升格為應用科學大學，以及在香港專業教育學院（IVE）轄下設立一所全新學院，專門提供創新科技相關課程。

《藍圖》提出港交所正構思活化GEM板（即創科板），為中小型及初創企業提供更有效融資平台，陳祖恒表示歡迎。