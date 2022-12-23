梁振英上ViuTV推介Bitcoin？　本人澄清並公開投資︱政壇諸事町

網上廣告騙案層出不窮，當中一大部份聲稱名人公開投資心得，就連全國政協副主席、前特首梁振英，最近都成為騙案的「主角」。



最近有網頁聲稱梁振英上ViuTV推介Bitcoin Future（比特幣期貨）投資，他今日（23日）澄清並無此事，並公開持有的投資種類，指從來沒有投資Bitcoin Future。



2019年已存在 曾假冒周星馳、羅致光、陳茂波等

該廣告其實是一個存在多年的假扮名人分享投資心得騙案，最早在2019年已經有報道，是一個釣魚網站，曾經在Facebook和Google等平台大量出現，會以「特別報導：某某的最新嘅投資令各專家無語，各大行無言」為題，而「某某」曾經換過很多人，包括譚詠麟、郭富城、甄子丹、周星馳、陳奕迅、古天樂、勞工及福利局前局長羅致光、財政司司長陳茂波、特首李家超，最新的人為政務司司長陳國基。而根據網民資料，最遲5月已經出現涉及梁振英的騙案。

連登網民在5月截圖，顯示該騙案最遲5月已經出現。

聲稱是「財富漏洞」 誘下載程式買Bitcorn Future

這詐騙網頁聲稱，上述名人接受羅沛琪主持的「ViuTV Interviu」節目，「透露咗一個全新『財富漏洞』」，又說羅沛琪感到難以置信，「呢個方法已經令好多人喺香港議論紛紛」。

該網頁會推薦下載程式，設定自動交易，並寫上聲稱是該名人的說話：「每個人都想發達，但無人知要點做。嗯，呢個係您成世人可以致富嘅最好機會，令您可以真正過一啲自己渴望嘅生活。呢個機會唔會永遠存在㗎，所以千祈唔好錯過。」當然，訪問和內容都是假的。

只有物業和定存 連股票也沒有

梁振英在Facebook貼出騙案網頁內容，澄清從來沒有投資Bitcoin Future，更不會推介。他公開投資種類，指除了在香港、新加坡和英國早年購入的住宅物業和定期存款之外，就沒有任何投資工具，不單止Bitcoin，就連股票也沒有。