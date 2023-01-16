12青年公務員到聯合國任職 李家超望發揮所長當溝通橋樑

第二批共十二名青年公務員將會到聯合國不同機構任職，今次的人數較第一批的五人增加逾一倍。行政長官李家超對他們有三點寄望，期望他們能在國際舞台發揮所長、擔任國家和世界的橋樑、及把香港故事說好。



在中央政府支持和外交部駐港公署協助下，香港在一九年首次參與聯合國初級專業人員JPO方案，派出五位獲外交部推薦的香港年青公務人員，以中國人員身分赴聯合國位於紐約、日內瓦和維也納的辦事處任職JPO。而第二批十二名青年公務員將分別到聯合國紐約總部、日內瓦辦事處、維也納辦事處、環境規劃署內羅畢總部，以及世界知識產權組織任職JPO。

李家超指，首批五名本港JPO表現出色，獲得聯合國有關方面高度評價。他指，國家主席習近平去年七月一日在香港發表重要講話時指出，「青年興，則香港興」；十月發表的二十大報告指出「青年強，則國家強」，而今天發布儀式的主題是「火熱青春書寫精彩人生，踔厲奮發共創復興偉業」，立體地呈現了習近平主席對年輕人的寄語。

李家超向他們提出三點寄望：第一，在國際舞台發揮所長。當前全球發展進程面臨前所未有的挑戰，要抱着貢獻世界的熱誠在聯合國機構工作，充分發揮他們在港工作的專長和經驗，為世界發展出一分力。

第二，擔任國家和世界的橋樑。國家正全面深化文明交流互鑑，香港也着力發展中外文化藝術交流中心，要善用和珍視在聯合國機構任職這個難能可貴的機會，促進民心相通和文化交流，掌握國家在全球大局的定位，貢獻國家參與全球治理的工作。

第三，肩負起說好香港故事的責任。香港正處於由亂到治走向由治及興的關鍵期。香港有說不完的真實好故事，要把這些故事說好，把香港重返國際舞台中心的實力、香港傳統和新興的力量、香港各方面「動起來、活起來」的魅力和競爭力，告訴新朋友和工作夥伴，讓他們正確了解香港，讓世界看到東方之珠的光芒。