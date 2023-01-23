屯門和田邨巴士站提前建成上蓋和長櫈　田北辰：喜出望外

屯門北部54區近年有公屋落成，不過各項配套未同時建好，包括巴士站上蓋，令居民等巴士「好天曬落雨淋」。



實政圓桌立法會議員田北辰在農曆新年前探當地街坊，發現不單止提前整好上蓋，還加上長櫈，令人喜出望外。



巴士站上蓋趕得及新春前落成

田北辰在農曆新年前到和田邨，有兩大任務，一是為居民送上「福」字，二是約城巴視察巴士站「催交功課」。

和田邨巴士站只有一個簡單站牌，百幾米路段都沒有上蓋。田北辰去年7月政電政府部門，要求加快施工，同時請巴士公司在2022年內建立巴士站上蓋。各巴士公司輪流施工，九巴已於2022年內建好，城巴則表示盡量在農曆新年前完成。

等車三寶：上蓋、長櫈、實時資訊顯示器

田北辰要求城巴在年三十晚前交貨，等新正頭親朋戚友來拜年都有個「似模似樣嘅巴士總站」，「主人家都體面啲呀」。結果田北辰再次到訪，就見到巴士站上蓋、長櫈全部已完成，年廿八已經交到貨，令人喜出望外。

「等車三寶」是2017年政府資助計劃提出的措施，田北辰指政策方便不少市民，希望未來所有巴士站都有上蓋、長櫈和實時到站資訊顯示器「等車三寶」。

至於派「福」字，不少街坊都話田北辰的「福」字是新居入伙第一張，好有紀念價值。他聽到都好開心，希望為大家的新居帶來福氣。