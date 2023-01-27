政府成立「推廣香港新優勢專責小組」　對內對外宣傳香港機遇

政府今日（27日）成立「推廣香港新優勢專責小組」，結合市場和持份者的想法，以及藉直接溝通和公關推廣，讓本地、海外及內地人士和持份者全面了解香港的優勢和機遇。



就推廣策略及計劃提供意見

專責小組由財政司司長陳茂波領導，就整體推廣香港優勢的策略，以及一系列面向海外和內地的推廣計劃和活動，向政府提供意見，並透過各「香港隊」夥伴機構和成員的合作，說好香港故事，提升香港在國際舞台的地位，進一步提升香港的品牌和形象，讓各方更能了解香港的優勢、潛力和機遇。

政府成立「推廣香港新優勢專責小組」，協助對外對內宣傳香港。（資料圖片/張浩維攝）

小組成員除了政府官員，亦有22名非官方成員，包括恒隆集團董事長陳啟宗、香港科技園董事局主席查毅超、新世界發展行政總裁鄭志剛、麗新集團主席林建岳、設計師梁志天、《南華早報》總編輯譚衛兒、資深大律師譚允芝、香港美國商會總裁翁以登，以及蘭桂坊集團主席盛智文等。

陳茂波說：「經過三年的疫情，社會快速復常，現在正好是我們主動出擊作宣傳推廣的時候。經過幾年發展，香港有了不少積極變化，發展定位也更趨明確，但海內外人士未必清楚知悉這些變化帶來的新機遇，部份更因源於不理解香港的情況而導致有負面觀感。隨着便捷的跨境往還恢復，我們有必要全速全力推廣香港的新潛力、新機遇。特區政府正部署在海外和內地一浪接一浪的推廣工作，加強宣傳推廣香港。」