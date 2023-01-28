英議會撤回西敏寺研討會邀請　立法會主席：強烈不滿、堅決反對

英國議會及英聯邦議會聯合會合辦的西敏寺研討會（Westminster Seminar），旱前邀請香港立法會議員出席3月中旬的研討會。惟聯合會英國分會周四（26日）發聲明，因「香港情況惡化」撤回對香港立法機關邀請。



立法會主席梁君彥今（28日）發表聲明表示，此顯示他們並不了解香港的實際情況，而只是基於一些政治偏見或道聽塗說，貶損和排擠香港，立法會對此表達強烈不滿和堅決反對。香港特區立法會不會參加這種帶有明顯政治偏見的所謂「研討會」。



原已邀李梓敬及簡慧敏參與西敏寺研討會

英聯邦議會聯合會原定邀請兩名香港立法會議員包括新民黨議員李梓敬及選委會界別議員簡慧敏，在3月到英國出席西敏寺研討會（Westminster Seminar），討論「有效議會」，惟聯合會日前發聲明，指因「香港情况惡化」撤回邀請。

梁君彥今晚發炮：道聽塗說 貶損和排擠香港

立法會主席梁君彥今晚發表聲明表示，英國分會此舉顯示他們並不了解香港的實際情況，而只是基於一些政治偏見或道聽塗說，貶損和排擠香港，立法會對此表達強烈不滿和堅決反對。

香港特區立法會不會參加這種帶有明顯政治偏見的所謂「研討會」。 立法會主席梁君彥

梁君彥亦強調，每個司法管轄區皆有權採用一套符合當地實際情況的政治制度，而這權利理應受其他議會的尊重，正如本港立法會一直尊重及歡迎來自不同地區或具不同政治體制的政府或議會代表到訪作交流，一起探討發展機遇。

對於聯合會英國分會提到香港的政治多元程度及參與基礎已嚴重削弱，梁君彥表示，香港特區完善選舉制度後，立法會體現了廣泛代表性、政治包容及均衡參與，確保政治光譜的不同聲音進入議會，維護香港的整體利益，符合香港實際情況，有利於提升民主質量、提高管治效能、促進良政善治。

他亦強調，立法會仍會一如以往， 以包容、尊重的精神，致力與其他實行不同政治制度的議會建立良好關係，並歡迎聯繫交流活動，包括接待從不同地區訪港的議員及議會代表，亦會繼續派立法會議員到海外交流。