就業前景調查　52%「打工仔」料要凍薪、未敢增消費

一項最新的就業前景看法調查發現，受訪「打工仔」雖然面對被要求停工減薪或憂慮公司會倒閉的比率減少，但對今年的薪酬調整不抱期望，有52%受訪者預計今年要凍薪、20%更預計將要減薪。



至於政府放寬防疫措施能否提升他們對就業的信心和增加消費，有54%受訪者稱對就業信心無影響、61%更稱未有因而增加消費。



民建聯自2020年起定期每半年進行「市民對就業前景看法」調查，今次是第五次同類調查，於去年11月21日至12月30日期間，透過電腦隨機抽樣，以電話成功訪問677名18歲以上在職或正求職的市民。

結果發現，21%受訪者在過去半年被要求停工，包括停薪留職、放無薪假或減薪，較上次即去年三月調查的26.4%為低。至於同期被要求改為自僱，則由上次調查的9.2%輕微下降至9%，兩者情況都有改善。

隨著疫情緩和，加上與內地通關，受訪「打工仔」對減薪、公司結業的憂慮減少，表示擔心會被減薪、裁員或公司倒閉的受訪者為46%，較上次調查的54.9%，下跌8.9個百分點；表示不擔心的受訪者則有54%，上升8個百分點。

不過，受訪「打工仔」不敢對薪酬調查寄予厚望，52%受訪者預期今年會凍薪、20%更預計會遭減薪、僅28%稱預計有加薪。而表示失業多於半年的受訪者升到81%，遠較上次調查58.7%為高，75%稱無信心可以在3個月內找到新工作，反映搵工仍然困難。

倡優化在職家庭津貼計劃 加入開工不足援助

負責調查的民建聯建議當局優化在職家庭津貼計劃，加入開工不足援助津貼，及增加託兒設施和名額，鼓勵家庭主婦重投職場、加強對剛畢業的青年、長者、婦女或是新來港人士等「邊緣勞工」支援、及把持續進修基金加碼至三萬元及增加職場技能及最新數碼知識相關課程。

民建聯立法會議員顏汶羽指，隨著社會復常，不同行業都面對「人手荒」的問題，當中以餐飲、清潔、建築、運輸等基層行業尤甚，僱主甚至需要長期招聘「臨時工」作頂替。但另一方面，仍有相當數量市民失業或未能重回疫情前任職的行業，政府有責任做好人力資源推算並因應情況作出適當規劃，建議在新一輪人力資源推算中主動檢視不同行業的人力供應與需求情況，制訂短、中、長期的人力發展政策，以保證有充足的勞工供應，及制訂「人力供應短缺」清單，規劃那些行業應引入人才，那些應加強本地培訓。