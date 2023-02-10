管理Save HK有底線：講粗口要睇情況　何敬康爆原來有義工活動？

網上平台近年成為輿論戰場，市民唇槍舌劍，與立場相左的人激辯。新民黨立法會議員何敬康是著名「藍營」平台「Save HK」的創辦人，他說各種意見都會盡量容忍，但亦會有底線。



何敬康透露Save HK除了論戰之外，原來曾在疫下組織多次義工活動。何敬康感謝義工協助，因他們不怕疫情出來幫手，但高達八成人在這段疫情高峰期染疫。



Save HK是著名「藍營」群組，成員超過11.5萬人，據統計今日（2月9日）單日已有312個新帖，1月累計更有6,496個新帖，可見成員十分活躍。

不能起底、指名辱罵和人身攻擊

Save HK有各種意見，遇上大事件特別多，例如中美汽球風波、啟德簡約公屋等，支持者、反對者加上「花生友」，言辭十分激烈。網上言論如脫韁野馬，到底界線如何？何敬康說，平日有專責管理員協助「睇住秩序」，可以粗口字眼表達情緒，但亦有一些底線，不能指名辱罵或人身攻擊，亦不能起底，否則管理員會刪文。「有時網民都會用粗口鬧我哋『做乜刪我個Post呀！』」

雖然不是主力管理者，但何敬康亦會上去看大家關心的事項和意見，認為這是吸納民意的渠道。

疫下招義工包裝防疫包、維持檢測中心秩序

網上平台經常吵得臉紅耳赤，但原來也有溫情的一面。疫情下Save HK有組織義工活動，反應踴躍，有成員更帶家人一起來幫手。

一般市民都想有啲貢獻，政府招聘職位例如檢測人員，會有一定要求，唔係所有市民都做得到。而政府喺疫情措施之中需要各種義工幫手，例如包裝防疫服務包、維持檢測中心的秩序等等，呢方面我地成員就幫到手。 何敬康講Save HK義工活動

除了包物資的後勤工作和維持秩序的協助工作，原來Save HK疫情之初更組織了200人的義工活動，為有需要人士清潔家居。「有熱心人士捐出清潔用品、膠桶，我哋搵合作組織分好一份份，然後義工就一人一桶，安排佢哋去指定單位清潔。」

政府在2020年4月初派發防疫服務包，Save HK亦有組織義工參與包裝。

義工「一單單咁做」 盡量簡單不涉金錢

外界對Save HK義工活動幾乎一無所知，為甚麼？何敬康說他接到有心人送贈物資後，有需要才組織人手，「一單單咁做」，亦沒有特意拍照，希望一切盡量簡單，亦避免牽涉金錢交易。「有次向特殊學校捐贈物資，對方話準備握手儀式，我哋話無需要咁做，當日放下物資就離開，相都無影一張。」說到這裡，何敬康頓了一頓，「最重要係幫到佢哋。」

選委議員無地域界限 收很多市民查詢

作為選委界別議員，對比地方選區議員總會令人覺得「離地」，不過新民黨卻將劣勢化為優勢。由於沒有地區限制，何敬康可以與全港新民黨地區同事以至友好團體一起工作，橫額、宣傳品亦能在全港各處展示，成功得到市民注意，收到很多求助和查詢。

市民有好多事想有人幫手，有時有一啲福利詳情想搞清楚。佢哋未必知道電話另一邊就係何敬康議員，而係見到呢個電話，就打過嚟希望幫到佢。 何敬康講市民求助

市民打給他們的查詢有很多種，大致上圍繞他們的切身需要，例如查詢自己是否符合政府津貼資格、福利詳情是否包括指定項目等。何敬康更說，曾經收到一個電話，向他訴說感情問題，結果用了約1小時安慰對方：「有時市民就係要搵人傾訴。」

何敬康表示，未來希望外訪歐美以外國家，為香港招商引資。（資料圖片/梁鵬威攝）

冀組織疫情外義工活動 外訪為香港招商

作為新科議員，何敬康表示議會工作順利，小組委員會時間安排合適，而且很幸運第二次大會就抽到書面質詢。並透露很快就會有機會口頭質詢，期望未來「保持運氣」能早一些抽中提出議員議案。

對於未來工作，何敬康說會運用香港議員、廣東政協身份以及與澳門的關係，加強三地合作包括中小企協作，融入大灣區發展。

隨着疫情過去，香港亦步入復常。何敬康希望Save HK能組織一次疫情以外、中等規模的義工活動。此外，他亦有意今年之內舉行一次外訪，目標是歐美以外的國家，重點在於為香港招商引資，吸引外國中小企來港發展，同時說好香港故事。