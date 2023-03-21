港鐵票價調整｜議員斥小恩小惠又無封頂：賺過百億仲要加價？

政府今日（21日）公布經檢討後的港鐵票價調整機制，在新方程式下，「生產力因素」將直接與港鐵的香港物業發展利潤掛鈎。部份議員表示歡迎新的調整機制，不過「A4」聯盟張欣宇則指港鐵過去11年間，只有3年的物業發展利潤達到新機制下的票價扣減要求，梁文廣直斥新折扣仍是「微不足道」，形容對市民來說只是「小恩小惠」。



實政圓桌田北辰形容，今次調整是「一個包裝100分的禮盒，但裡面只有幾粒糖」，因為港鐵有回應市民的要求，例如將加幅和利潤掛鈎，但措施的力度遠不足夠。



立法會交通事務委員會主席陳恒鑌則認為，是次調整機制的折扣「出手太低」，對票價加幅無實質影響，直言：「賺過百億仲要加價嘅魔咒仲未擺脫」，建議該機制應改為只要港鐵利潤達到100億元，即禁止加價。



「A4」聯盟張欣宇（中）表示，港鐵過去11年只有3年的物業利潤超過50億元，梁文廣（左）指利潤對沖機制的扣減幅度微不足道，楊永杰（右）則指扣減幅度僅與物業利潤掛鈎是「打咗個斧頭」。（文睿攝）

張欣宇：過去11年只有3年物業利潤過50億

在新方程式下，若港鐵香港物業利潤達50億元或以下，票價扣減0.6%；50億元至100億元，票價扣減0.7%；100億元以上，票價扣減0.8%。在服務表現回贈方面，延誤事故最高回贈2,500萬元上調六成至4,000萬元，事故繁忙時間回贈1.5倍，款項用於半價乘車日。

「A4」張欣宇表示，有不少市民或會誤以為港鐵在香港的物業利潤常「賺大錢」，不過經「A4」統計後發現，港鐵的香港物業利潤在過去11年來，只有3年達到50億元利潤，而整體平均利潤僅達33億元，坦言以物業利潤為指標的話，難以觸發票價扣減門檻。梁文廣則表示歡迎加入利潤對沖機制，但認為扣減幅度仍是「微不足道」，對市民來說仍是小恩小惠。楊永杰則指，「A4」原本提出的掛鈎機制是與港鐵整體利益掛鈎，而現時討論出來的方案僅與物業利潤掛鈎，他認為這是「打咗個斧頭」，強調「A4」未來會繼續與政府爭取改善票價調整機制。

對於港鐵只計賣樓收入而不計租務和商務收入，田北辰直言「離譜」。（資料圖片/高諾恆攝）

田北辰批只計賣樓利潤 不計租金和商務收入

新機制之下，港鐵按物業發展利潤多少而相應扣減加幅，田北辰指出作用有限：「今次只計賣樓收入，但商務收入例如舖租、商場租金、廣告牌等都唔計，呢一點係離譜嘅。」

翻查截至12月31日止的2022年年報，港鐵全年香港車站商務收入為30.77億元，而2021年則有32.08億元。而香港物業租賃及管理業務收入，2022年有47.79億元，2021年更有50.36億元。

至於物業發展利潤的扣減幅度，田北辰亦認為不足夠，亦沒有設加價「封頂」。他重提實政圓桌的建議，認為利潤50億至100億元應扣減1.25個百分點加幅，100億至150億元扣減1.5個百分點加幅，如利潤超過150億元則「封頂」不能加價。

港鐵罰款機制金額雖然提升，但回贈日期定在星期六日，田北辰批評令到最受影響的打工仔未能受惠。（資料圖片/梁鵬威攝）

回贈日全是周末 田北辰：打工仔受事故影響卻難受惠

此外，港鐵在2023年票價調整中提供1.2%的票價特別扣減，是從已累積的2.85%延後加幅之中永久扣除，計及今年0.2%加幅延後至明年，即仍有1.85%的延後加幅。田北辰認為加加減減後只是撇除了不足四成的累計加幅，力度並不夠。

至於事故延誤的罰款機制，田北辰批評全然沒有提及公司高層花紅，而由於香港政府是港鐵的大股東，現在的方式「等於市民罰自己」。再者，港鐵定下4月8日和9日、8月13日和14日提供4日的半價優惠，全都是星期六日，田北辰批評最受到事故影響的打工仔無法受惠。「你話全月九折咁大家受惠，而家方案除非打工仔周末搭港鐵出街，否則即係無任何補償。」

陳恒鑌對未設維修及人力發展基金感失望

陳恒鑌認為當局調整罰款機制，將上限調整至4,000萬元，可以令港鐵專注維修等工作，但他對於港鐵未有增設「維修及人力發展基金」感到失望。他又建議當港鐵利潤逾百億元，當局應立即禁止加價，直言：「賺過百億仲要加價嘅魔咒仲未擺脫。」

陸頌雄指維修情況差 須減少員工流失

工聯會陸頌雄對新機制表示歡迎，他明白公司要有一定收益方可維持可持續發展，但他認為港鐵更需要減少員工流失率。他指港鐵維修部人手嚴重短缺，導致港鐵維修情況差，期望港鐵可以同時檢討員工機制。