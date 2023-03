聯合國人權事務高級專員公署(Office of the UN High Commissioner for Human Rights)3月28日在Twitter上表示,非常關注本港目前正在審理的國安法案件,並指立法會前議員何俊仁的健康狀況危急,促請當局儘快將他釋放。



相關帖文指,何俊仁的健康狀況欠佳,惟一星期前再度因國安法被拘留,「我們敦促當局釋放何俊仁,讓他繼續接受醫療護理。」

71歲的前支聯會副主席何俊仁,被控煽動顛覆國家政權罪,被還押超過15個月,去年8月獲高等法院批准保釋,惟他近日被指在保釋期間干擾證人,於3月21日再被警方國安處拘捕。何於翌日被帶上西九龍法院,控方指何違反保釋條件,反對他繼續保釋。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德聽取控辯雙方陳詞後,拒絕讓何保釋。