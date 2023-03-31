黃冰芬落區介紹兩會細節　梁志祥：民族復興大局重要開始

西貢民政事務處、西貢區各界聯合會和新界社團聯會西貢地區委員會，今日（31日）聯合舉辦「西貢區各界學習貫徹全國『兩會』精神分享會」，邀請了全國人大代表黃冰芬、全國政協委員梁志祥、西貢區民政事務專員曾俊文、中聯辦新界工作部杜世華處長、立法會議員李世榮及林素蔚、西貢區各界聯合會主席莊元苳及副主席李家良擔任主要嘉賓。



分享會邀請了西貢區撲滅罪行委員會、防火委員會、各分區委員會委員出席，共約200多人。西貢區民政事務專員曾俊文表示，國家主席習近平在「兩會」強調歷史的使命在我們這代人身上，體現國家對香港的關懷和支持。他認為香港應該在國家發展的過程中承擔更多的責任以及發揮更多的作用。香港各界應該更好地動員社會資源、社會力量去融入國家發展大局，為國家的繁榮昌盛和香港的繁榮穩定做出更多的奉獻。

西貢區各界聯合會主席莊元苳指，本次「兩會是對國家未來發展的大部署，要把握「兩會」中央對國家社會經濟發展的部署，把握國家的改革方向及精神，把握「兩會」對香港提出的要求。

黃冰芬則介紹「兩會」的安排及細節，認為「兩會」精神重點在於落實二十大報告，二十大報告是國家未來發展的藍圖，港人需要做的是貫徹「兩會」精神，落實二十大報告的暢想。

梁志祥則表示，本次「兩會」的重要性，是民族復興的大局的重要開始，是未來5至10年的工作重點，並認為深刻認識10年偉大變革是完成偉大中華民族復興的偉大基石。