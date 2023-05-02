李家超黃金周「活起來」　今年首季經濟有2.7%增長

行政會議今日（5月2日）早上舉行會議，李家超在行會開會前舉行記者會，料會被追問區議會組成辦法。



有消息指，今日行會將討論區議會組成方案，將由全面直選轉變為直選、間選、委任混合的方式，而區議員的數目與現時大致相同。消息指，直選議員昀比例將降至大約兩成，即約100個。



李家超在行會前指，本港今年首季經濟錄得2.7%正增長，扭轉上季負增長4.1%的局面。



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周六戲院30元特價 入場人次22萬破紀錄

特首李家超表示，剛過去的長假期，香港動起來、活起來，更是熱起來。他指，剛開始的「開心香港」，有不少市民都露出笑臉，周六的戲院特價日全港戲院有22萬人次入場，創下單日最多人次入場數目；會展美食市集更達4.4萬人次入場，他指「開心香港」活動未來會再接再厲，將於沙田及觀塘舉行。

他指到在過去長假期中，有32萬人次內地訪客入境，加上未來黃金周剩餘的兩日，估計有60多萬內地客來港。他發現，旅客來港喜愛到名勝古跡、主題公園、離島風光、地區小食，深受內地客歡迎，M+ 有1萬多人流、故宮有7千多人次入場，他樂見各區旅遊點人流及秩序良好，因旅行團分流至不同地點，讚揚各局及旅行社的配合，統籌及協調相關工作，令旅客有良好經歷。

5月1日，遊客在中環石板街拍照留念。（資料圖片/林靄怡攝）

他指一連串的活動體現經濟表現有2.7%正增長，扭轉上季負4.1%的收縮。他指隨着本港航空運力增加等，相信第二季的經濟表現會更好。

另外，本周公布港車北上的計劃，有40多萬輛車主受惠。上周於瑞士舉行的科技發明展，本港團隊取得400多個獎項，包括兩個大獎、75個金獎等，證明港的創科實力及潛力，將可獲得世界認可，相信香港只要肯自立自強，即可與外國及其他城市拼競爭。

區議會改革方案，預料最快今日公布。（資料圖片）

區議會檢討「進入大直路」 很快有公布

有指區議會選舉有資格審查，更需要地區委員會、防火委員會或滅罪委員會推薦。李家超指，有關區議會檢討「進入大直路」，將在終點衝線，很快有公布。

跨境車驗車方面，他指運輸及物流局溝通後認為驗車方面名額足夠，但會與內地商討，會積極留意現實情況。

有旅客到達長洲等居民地方，李家超指要多元、創意吸引旅客來港，幫助增加工作就業，讓港成為吸引城市。

問及近年移民潮出現，3萬學生離開學校，政府會否檢視政策。李家超指不是短期現象，教育局會與教育界合作應對。他認為香港有人來亦有人走，很多人想移居香港，亦希望可吸引離開的人回流。

目前，蓮塘口岸已是大量南下旅行團的集合、通關地。（香港01記者攝）

被問到五一黃金周期間，有不少內地旅客在消費熱點上，不懂用本港的消費模式，「唔識用八達通」，故令到地點「大排長龍」，李家超指，他十分強調香港應在不同範疇上使用智慧科技，故在《科技藍圖》上，政府期望未來可推動全電子化申請，同時坦言當局會加強推動電子消費，確保能盡善盡美。