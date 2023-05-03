放寬警員入職要求｜智能趨重要　陳振英：矮小亦可專注網絡罪案

警務處本周五（5日）調整三項入職要求，包括取消最低身高及體重要求、DSE中英文取得二級等要求。監警會副主席、撲滅罪行委員會委員陳振英認為，警隊調整入職要求是合適做法，他解釋指近年上升最快的案件是騙案，個子不高大但專長於金融科技、網絡罪行的投考者，或可應對這方面的罪案要求。



陳振英認為，近年上升最快的罪案是騙案，在智能方面、科技應用上顯得更為重要。（資料圖片）

戴眼鏡無問題 增設中英文筆試

警務處今早（3日）宣布，由本周五起調整警員、見習督察和輔警三項入職要求，以保持警隊在人力資源市場的競爭力，並進一步提升招聘效率。調中項目包括取消最低身高及體重要求，與其他紀律部隊看齊；取消對佩戴矯視工具（例如眼鏡）的投考者，進行不佩戴矯視工具的視覺敏銳度測試，即投考者在佩戴眼鏡或隱形眼鏡的情況下，通過相關測試，會被視為符合視力要求。至於色覺測試的要求就維持不變，亦增設「警員中英文筆試」。

陳振英認為，是次調整符合需求，指近年上升最快的罪案是騙案，如網絡或科技騙案等，指現時警務人員不用如昔日傳統般高大，反而在智能方面、科技應用上更為重要。故陳振英認為，警方可因應新招募警員特點分配對應的工作，如個子不高大、但專長於金融科技、網絡罪行等，即可應付這方面的罪案要求。入職時體格較健碩的人員，則可繼續在前線應付劫案或者暴力罪行，相信是解決人手短缺的好辦法。

陳克勤強調不代表要求降 入職後訓練才是重點

立法會保安事務委員會主席陳克勤表示，警隊放寬入職要求是為了聘請更多人，改善人手短缺問題，並不代表對警代人員的要求一定下降，強調入職後的訓練才是重點。

他又指，每年入學堂的警務人員都不是百分百畢業，總有人達不到要求而中途離開，相信有警隊在訓練或畢業要求的把關，不擔心放寬入職要求影響警務人員質素。