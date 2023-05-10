晤莊敦文　許正宇：英方在回歸後對香港無主權、不存在「責任」

財經事務及庫務局局長許正宇周一（8日）與訪港的英國商業及貿易部國務大臣莊敦文Dominic Johnson）會晤。許正宇強調香港回歸後，英方在《中英聯合聲明》中的權利及義務已全部履行完畢，英方對香港並無主權、治權及監督權，不存在任何所謂「責任」。



另外，商務及經濟發展局長丘應樺亦有與莊敦文會面，就商貿合作交流。至於會面期間提出的立場和意見，當局未有透露。不過，特首李家超則無安排與莊敦文會晤。



英國商業及貿易部國務大臣莊敦文（Dominic Johnson）周一訪問香港，與財經事務及庫務局長許正宇會面。（莊敦文Twitter）

政府指許正宇在當日的會面中，向對方介紹香港繼續作為開放、安全、有活力及友善營商的國際都會，歡迎包括英國在內的各個經濟體到香港和大灣區發掘及拓展商機，又指各個經濟體在金融科技、可持續發展等不同領域的合作，都不應該受政治因素阻礙。

許強調香港回歸後，英方在《中英聯合聲明》中的權利及義務已全部履行完畢，英方對香港並無主權、治權及監督權，不存在任何所謂「責任」。港人的人權根據《基本法》及聯合國兩份國際公約得到有效保障。中央政府及特區政府決心使一國兩制繼續成功落實。香港事務純屬國家內政，任何其他國家、組織和個人都無權干預。

莊敦文昨日（9日）在《南華早報》撰文指，英國期望與香港做生意，但同時也會捍衞英國的價值觀和利益，不會對香港的自由受損害視而不見，會履行責任為港人挺身而出。他昨日在港主要與商界人士會晤，推動港英經易。

，