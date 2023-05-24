日本將排核污水　政府向外交部駐港公署反映憂慮　料收緊水產入口

日本政府計劃今年將12年前福島核災的逾百萬噸污水處理後排入大海，引發當地及周邊國家爭議。環境及生態局今日書面答覆立法會議員的提問指，日方表示排水計劃今年夏季啓動，至今未有公布具體日期。政府表示，由於涉及外交事務，已向外交部駐港特派員公署反映香港各界的憂慮。



為應對日本排放廢水的計劃，局方已與食物環境衞生署轄下食物安全中心（食安中心）、漁農自然護理署、香港天文台、衞生署及政府化驗所成立跨部門專責小組，評估排放計劃對食物安全的影響和制訂應對措施，預計在一段時間內收緊來自相關縣份的水產品入口管制。



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局方指，政府一直與日方跟進排放計劃的最新情況，並已就食物安全和公眾健康有關的事宜，要求日方提供更多具體數據和相關資訊，包括日方對周邊環境的監測計劃和食物監測計劃等詳情。目前，國際原子能機構已成立技術工作組，審視排放計劃是否符合國際原子能機構的安全標準，成員包括來自中國、阿根廷和澳洲等的專家。技術工作組目前尚未提交整體評估報告，政府會繼續密切跟進，並與日本當局保持溝通。

料一段時間內收緊福島及附近縣份的水產品進口

局方指，受影響風險較高的食物主要是來自福島及附近縣份的水產品，政府會加強對日本進口食品的檢測。日方一旦排放廢水，預計需要在一段時間內收緊對來自相關縣份的水產品的入口管制，以保障食品安全和維持市民的信心。

相關管制措施包括由日方啓動排放後付運的某些縣份的水產品須暫停進口，或須提供輻射證明書及出口商證明書，證明有關食物的輻射水平沒有超出國際食品法典委員會的指引限值及適宜供人安全食用，否則不准輸入本港。有關措施的具體內容，包括受影響日本縣份的範圍，需視乎國際原子能機構最後整體報告的結論和日方提供的相關資料，以及風險評估等而定。