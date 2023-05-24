持續進修基金課程若以移民招徠　嚴重者可取消機構課程登記

政務司司長陳國基向立法會提交政府覆文，回應政府帳目委員會報告書有關「持續進修基金」等章節。覆文提到，如發現培訓機構涉嫌在宣傳基金課程時，以移民或其他偏離基金宗旨的目的作招徠，基金當局會要求培訓機構收回及或停止相關宣傳。如違規情況嚴重，基金當局可向違規培訓機構發出警告信、譴責或取消課程登記。



立法會政府帳目委員會2月向政府提交「持續進修基金」的建議。（資料圖片/鄭子峰攝）

6月要求培訓機構簽維護國家安全確認書

陳國基在立法會大會發言表示，勞工及福利局及在職家庭及學生資助事務處已採取多項措施，改善基金運作，包括將於6月發信要求基金下的所有培訓機構就維護國家安全簽署確認書，並修訂申請表格，要求基金課程的新登記及續期培訓機構簽署聲明，確認基金課程安排須符合遵守《香港國安法》的要求。

就加強規管基金課程的宣傳方式，勞福局及職學處已透過書面形式，提醒所有培訓機構在宣傳基金課程時，不得偏離基金目的，包括以移民作招徠，並已加強查核互聯網上基金課程的宣傳資料。

另外，職學處已於今年3月修訂處理申請時間的服務表現目標，並優化系統，加強以電腦核對申請資料。職學處亦已推行由不同工作人員作雙重核實的機制，以確保所有獲批的申請皆符合基金發還款項申請資格。