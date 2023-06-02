立法會通過1.45億換港島交通燈控制器　涉300多個地點324枝交通燈

政府向立法會財務委員會申請一筆過1.45億元撥款，以更換港島區區域交通控制系統的交通燈控制器和購置附屬設備，即交通燈旁邊的箱子內設備，涉及324枝交通燈，項目獲得在席大比數議員支持通過。



運輸署助理署長（技術服務）何偉基今（2日）午在財委會上稱，工程需在300多個地點推行，故有一定的臨時交通安排，導致有一定的使費，而新的控制器使用年期約15年，今次更換後15、16年後才需要再更新。



政府以1.45億元更換港島交通燈控制器，工程涉及324枝交通燈。（資料圖片/張浩維攝）

臨時交通安排耗2754萬 平均每枝燈8萬多元

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，委員普遍認為政府未有全面解說及提供資料，未能讓委員了解此項目，如何為將來智能交通提供基礎。

選委會界別議員陳紹雄表示，當局指在交通燈控制器更換期間的臨時交通安排，涉款2,754萬元，工程涉及324枝交通燈，即約8萬多元一枝，不明白臨時交通安排如何產生這麼大的費用。他更關注，當局仍有69枝燈未換控制器，將來能否追趕最新科技，做到智慧城市。

運輸及物流局副秘書長麥震宇回應稱，要更換的324枝交通燈控制器已老化，過去數年故障次數有明顯增加，局方認為亦是一個契機可安裝路由器，為交通燈接收信號，預計下月將就推行實時交通燈自動調節系統，諮詢交通事務委員會，隨即會再申請撥款，預計於年底至明年初實施。