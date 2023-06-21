高鐵地鐵化7月落實　田北辰：以來往褔田或深圳北做試點

近日有聲音要求「高鐵地鐵化」，實政圓桌立法會議員田北辰今日（21日）表示，相信首階段會以褔田或深圳北作為試點，相關路線車廂設有企位，預料短期內會公布相關政策。



往來香港及深圳的高鐵正研究「地鐵化」，以及有限次數的月票。（資料圖片/劉夢婷攝）

近日有聲音要求「高鐵地鐵化」，即將高鐵改用類似地鐵等不限班次入座，讓持票者可於乘車當日，能改乘同一車站其他班次，以選搭最適合自己時間的列車，預計7月落實。

田北辰指，多數以褔田或深圳北作為試點，相信短期內會公布。他指，一班列車大約有500至600個座位，企位大約100個，市民可以購買無座位車票，再到所屬的車卡。

田北辰指，「高鐵地鐵化」料在7月落實。（李宇婷攝）

正研究1個月內有限次數的月票

田北辰早前提出高鐵月票的安排，建議提供香港分別往來深圳及廣州的兩款月票，包括「福田及深圳北」和「廣州南及廣州東」，以便利香港與粵港澳大灣區內地城市人才的交流。他今日指無限次從香港來往福田及深圳北或廣州南及廣州東的月票機會不大，大機會是乘客可在1個月有限次數乘搭的月票，正討論車費的折扣優惠。

高鐵近日更改時間表，安排由廣州東站開往香港西九龍站的高鐵尾班車提前至傍晚6時45分開出。田北辰早前已批評「離晒大譜」，他指內地近日收到有關意見，會增加一班列車班次，現在正討論增加的列車班次開出時間。