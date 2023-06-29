的士意外頻生　議員促司機一年一檢　利用科技減少車保詐騙

近年涉及的士的交通意外頻生。立法會今日（29日）通過無約束力議案，促請政府推動的士司機身體狀況一年一檢，減少意外發生；及正視涉及的士詐騙車保的情況



提出議案的行會成員、保險界立法會議員陳健波指不少不法分子詐騙車保，的士車保行業虧損2.7億元，而保費加也會令的士加價，影響消費者。他期望政府推動的士司機身體狀況一年一檢，減少意外發生，預計方案明年交立法會審議，同時希望運輸署、保監局牽頭，讓的士有折扣下引入攝錄儀減少詐騙。



陳健波：的士發生意外率遠高於其他交通工具

陳健波指出，全港約有1.8萬部的士，每年有約4300宗交通意外，比例高於其他交通工具，保險費亦因而提高，但的士車保行業收入仍年年虧損，意外亦頻頻發生，促政府正視高齡司機駕駛的士，及涉及的士詐騙車保的情況。

易志明認為不應因車齡問題收取額外保費

航運交通界立法會議員易志明稱，的士在道路行走必須購買第三者保險，政府需要減少索償詐騙。他又指，有人認為的意外涉及的士機件有問題，但車齡高的的士會更換零件，如20年車齡都可以輕鬆通過運輸署車輛年檢，反問為何不讓其繼續在道路行走，認為保險公司不應就此收取額外費用。

陳沛良指車保公司虧損 促成立中央資料庫

中國太平保險有限公司總經理、選委界立法會議員陳沛良稱，過去的士業務的保險公司有2間先後倒閉，包括2009年的星輝保險及去年的泰加保險。然而，泰加倒閉後經保監安排的士保單轉移至4間保險公司承保，增加保費後，在2022年依然虧損5800萬元。

陳沛良建議由運輸署牽頭成立租用的士司機中央資料庫，整理的士司機資料、過往交通意外及索償記錄，讓的士營辦商及保險公司可以從資料庫中識別有不良駕駛記錄的司機，同時讓保險公司可以根據相關資料進行更準確的風險評估，以釐定合適的保費。

選委界立法會議員江玉歡在會上指，的士是香港主要路面交通工具之一，但的士服務欠佳投訴續年上升。（資料圖片／張浩維攝）

江玉歡︰的士業是由上而下的壓搾鏈帶

選委界立法會議員江玉歡在會上指，的士是香港主要路面交通工具之一，但的士服務欠佳的投訴逐年上升，政府曾經討論優質的士試驗計劃，惟具爭議性而沒有推行。

她指車行作為代表的士營運商，反對政府推出優質的士計劃，因會導致車牌價格下跌，令他們的利益受損，默認利益大於服務。基於高價車牌，職業司機只能向車行按日租車，車行可收取車租和車牌上漲的兩重利潤，雖然的士價格上漲，利潤就沒法入到司機口袋，司機處於的士行業利益鏈帶下游，乘客更在鏈帶底部，接受遭壓逼已久的司機服務。

她又指，政府一直未有承認Uber合法地位，惟其載客量年年上升，令本應成為智慧出行的網約車業在港發展不倫不類，認為政府正式規管網絡預約車管，避免網約車平台成為另一個剝削司機的老闆。