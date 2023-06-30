北部都會區｜未來10年工作崗位勁增至65萬　議員關注涉及哪些職位

撰文：李宇婷
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北部都會區是本港目前兩大策略發展項目之一，未來十年區內職位可增至65萬個。有議員今（30日）在北部都會區發展事宜小組委員會會議上，對職位的細分和旅遊規劃等表示關注。

北部都會區統籌辦事處主任丘卓恆相信，流浮山一帶有旅遊潛力。（資料圖片/顏銘輝攝）

北部都會區提供約3,000多公頃新發展土地，當中約1,300公頃十年內可供發展，佔未來十年整體「熟地」供應約四成，帶來新增住宅單位最多近19萬個，將區內人口由現時約100萬人增加至能夠容納250萬人，及令區內提供的工作職位數目由現時的12萬個提升至65萬個。

流浮山、白泥一帶　政府料有一定旅遊潛力

工聯會立法會議員陸頌雄關注到北都的就業問題，有否就65萬個職位分類建立KPI或時間表。另外他關注洪水橋／厦村新發展區擴展至流浮山、尖鼻咀及白泥一帶的規劃，又希望把能源政策研究納入北都，以減低能源成本。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀同樣關注職位的細節，她表示對於能提供65萬的職位感到驚訝，佔全港的十多至二十百分比，希望有細節以精準預算基建開支。

發展局局長甯漢豪回應指現時已知古洞北和洪水橋等的職位分布，可在會後補充。至於能源政策，她指視能源供應為基建的一部分，會向環境及生態局反映，由局方和內地溝通。北部都會區統籌辦事處主任丘卓恆指，流浮山、尖鼻咀及白泥一帶的土地正進行用途研究，他提到該帶的特點包括自然生態和保育資源，相信在旅遊方面有一定的潛力，另外會留意洪水橋和前海的對接連繫，以達到更大的經濟效益。

《北區都會區發展策略》提出「雙城三圈」的概念，當中包括「深圳灣優質發展圈」、「港深緊密互動圈」、「大鵬灣/印洲塘生態康樂旅遊圈」。（報告書圖片）

姚柏良關注旅遊規劃　甯漢豪樂意和業界跟進

旅遊界立法會議員姚柏良指北都有旅遊資源，由西部流浮山一帶至米埔自然保護區，再到東部有印洲塘一帶，有非常優美的景色，問到有關初步的規劃。

甯漢豪回應指北都鄉情資源好豐富，近日在立法會大會亦有不同質詢包括如何善用古廟等，希望能成為北都的旅遊路線，樂意和業界跟進潛力旅遊地點。另外早前提過希望洪水橋擔任區域文娛樞紐的角色，甯相信該區亦是旅遊業發展的一環。丘卓恆補充指會研究有關旅遊管理調整，包括禁區管理等，以發揮旅遊潛力。

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