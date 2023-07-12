立會通過修例　亂拋垃圾罰款倍增至3000元、店舖阻街罰款加三倍

立法會今日（12日）通過《2023年罰款及定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)(雜項修訂)條例草案》，亂拋垃圾罰款金額倍增至3,000元，店舖阻街及非法棄置建築廢物增加三倍至6,000元。環境及生態局早前預料新罰款金額今年第四季實施。



新思維立法會議員狄志遠指，提高店舖阻街罰款至6000元會對小商戶帶來負擔，故投下棄權票。



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根據環境局提交立法會文件，建議調高《定額罰款條例》下定額罰款金額，把七項主要涉及個別公眾人士行為的定額罰款金額，由1,500元調高至3,000元：

‧未經准許而展示招貼或海報；



‧將扔棄物或廢物棄置在公眾地方；



‧ 在公眾地方吐痰；



‧ 犬隻糞便弄污街道；



‧ 在郊野公園及特別地區棄置廢物；



‧ 在郊野公園及特別地區吐痰；以及



‧ 海上棄置廢物。



其餘兩項針對店鋪阻街的定額罰款金額，由1,500元調高至6,000元：

‧在公眾地方造成阻礙



‧非法擺放廢物



當局又建議，調高法庭可判處的最高罰款額，「在公眾地方吐痰」和「犬隻糞便弄污街道 」首次定罪可判處的罰款額由第 2 級（5,000元）調高至第 3 級（10,000元），其後每次定罪可判處的罰款額由第 3 級（10,000元）調高至第 4 級（25,000元）。

而「在郊野公園及特別地區棄置廢物 」和「在郊野公園及特別地區吐痰」由第 1 級罰款（2,000元）調高至第 3 級罰款（10,000元）；「在公眾地方造成阻礙」由第 2 級罰款（5,000元）調高至第 4 級罰款（25,000元）。

當局同時建議，「將扔棄物或廢物棄置在公眾地方」和「在郊野公園及特別地區棄置廢物」的定額罰款金額上調至3,000元。

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陳凱欣：相信罰款大增有阻嚇性

草案委員會主席陳凱欣議員指，今次修例有必要性，事實上相關罰款定額20年前修改，20年來累積的通脹，相關罰款的阻嚇力亦大幅消耗，需要修例但定額難訂。有議員針對屢勸不改的商販引入累進式罰款制度，她指原則上不反對針對多次重犯者加重罰則，但同時指出今次店舖阻街罰款已由1,500元增至6,000元，絕非微不足道，相信有阻嚇性，個人認為可暫時不推出累進式罰款制度。

另一位議員廖長江指現時罰款水平未有阻嚇力，指環境是宜居城市的重要元素之一，認為政府需要多管齊下持續改善社區環境問題，又提到政府去年底至今年年初進行公眾諮詢，逾八成回應者同意定額罰款額需要調高。他指要改善環境衛生，就要加強市民的公德心，又指香港的垃圾箱有一萬一千多個比南韓等地區多，卻仍有不少市民未有收拾自己的垃圾，包括行山後未有把垃圾帶走等，建議政府以創新思維宣傳環境衞生，令有關資訊「入屋」。

環境局之前指出，由2019年至2022年期間，針對店鋪阻街作出的投訴由約 1.5萬宗大幅增至約 2.42萬宗，增幅逾60%，同期發出的定額罰款通知書由約7,600張倍增至1.58萬張；就「非法擺放廢物」發出的定額罰款通知書數由173張倍增至348張。