修例亂拋垃圾倍罰3000元周五刊憲　待立法會完成審議後生效

政府近年大加打擊「垃圾蟲」，環境及生態局擬修訂《2023 年罰款及定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)(雜項修訂)條例草案》，將亂貼街招、隨地吐痰、亂拋垃圾等七項罪行的定額罪款調高一倍至3,000元；針對店舖的「公眾地方造成阻礙」，及「非法擺放廢物」就上調三倍至6,000元。



行政長官會同行政會議早前通過修例，當局預計新例會於周五(5日)刊憲，本月17日提交立法會首讀和開始二讀辯論，在《修例草案》獲立法會通過並刊憲後三個月，將正式生效。



根據環境局提交立法會文件，建議調高《定額罰款條例》下定額罰款的金額，把七項主要涉及個別公眾人士行為的定額罰款金額，由 1,500 元調高至 3,000 元：

‧未經准許而展示招貼或海報；



‧將扔棄物或廢物棄置在公眾地方；



‧ 在公眾地方吐痰；



‧ 犬隻糞便弄污街道；



‧ 在郊野公園及特別地區棄置廢物；



‧ 在郊野公園及特別地區吐痰；以及



‧ 海上棄置廢物。



其餘兩項針對店鋪阻街的定額罰款金額，由1,500 元調高至 6,000 元

‧在公眾地方造成阻礙



‧非法擺放廢物



環境局指出，由2019年至2022年期間，針對店鋪阻街作出的投訴由約 1.5萬宗大幅增至約 2.42萬宗，增幅逾60%，同期發出的定額罰款通知書由約7,600張倍增至1.58萬張；就「非法擺放廢物」發出的定額罰款通知書數由173張倍增至348張。

當局又建議，調高法庭可判處的最高罰款額，「在公眾地方吐痰」和「犬隻糞便弄污街道 」首次定罪可判處的罰款額由第 2 級（5,000 元）調高至第 3 級（10,000 元），其後每次定罪可判處的罰款額由第 3 級（10,000 元）調高至第 4 級（25,000 元）。

而「在郊野公園及特別地區棄置廢物 」和「在郊野公園及特別地區吐痰」由第 1 級罰款（2,000 元）調高至第 3 級罰款（10,000 元）；「在公眾地方造成阻礙」由第 2 級罰款（5,000 元）調高至第 4 級罰款（25,000 元）。

當局同時建議，「將扔棄物或廢物棄置在公眾地方」和「在郊野公園及特別地區棄置廢物」的定額罰款金額上調至 3,000 元。