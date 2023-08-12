香港中華聯誼會獲統戰部支持成立　建制中人料可更闊角度凝聚力量

據了解，港區省級政協委員聯誼會主席鄭翔玲將成立「香港中華聯誼會」並擔任創會會長。聯誼會成立暨理事會就職典禮將於10月19日於會展舉行，屆時港府、中聯辦、中央駐港國安公署、外交部駐港特派員公署、解放軍駐港部隊等方面均會派員出席典禮。邀請函透露，聯誼會在中央統戰部、中央港澳工作辦公室和中聯辦的支持下成立。



有建制派人士指，以往海聯事務在香港友好協進會轄下運作，對今次「分拆」獨立運作未感意外（友好協進會網站）

邀請函指出，在中央統戰部、中央港澳工作辦公室和中聯辦的支持下，中華海聯會港區理事成立香港中華聯誼會，將會壯大海聯事業、放大海聯聲音，為推動香港由治及興、為強國建設、民族復興作出新的貢獻。中華海外聯誼會則成立於1997年香港回歸前夕，目的是促進內地社會與港澳及海外華僑的聯繫。

建制派人士料有統戰作用

有建制派人士指出，選委第五界別有關全國性團體香港成員的代表，選民資格為5個指定全國性團體的香港成員，包括全國婦聯、工商聯、僑聯、青聯以及中華海外聯誼會，但以往海聯事務在香港友好協進會轄下運作，對今次「分拆」獨立運作未感意外，料及後有會址運作。

另有建制派指出，內地都有海外聯誼會，但香港的海外聯誼會未有獨立運作，工作未必夠精準，認為此舉可成立「統戰平台」，以更闊的角度凝聚力量。