區旗不小心倒插如何判斷是否犯法？　政制局指意圖很重要

經民聯選委界立法會議員梁美芬在一個會議上問到，會如何處理不小心使用區旗例如倒插，犯罪意圖是否一個考量，政制及內地事務局常任秘書長傅小慧指國慶將至，只要市民不是故意公開刻意公布侮辱或沾污行為，是不需要擔心，強調意圖很重要。



《2023年區旗及區徽(修訂)條例草案》法案委員會首次會議今（27日）召開，傅小慧指條例草案立法原則清晰，共有十八項修訂條文，三個重點包括加強保護區旗及區徽、明確區旗及區徽的使用和回收，和加強區旗及區徽的教育和宣傳。條例草案已完成逐條審議。

傅小慧表示，草案精神在於進一步規範區旗及區徽的使用，讓市民自覺保護區旗及區徽，亦表明不會容忍公開刻意侮辱區旗及區徽的行為。

市民若非公開刻意侮辱國旗區旗 毋須擔心

梁美芬提到，2016年時任立法會議員鄭松泰在立法會議事廳內，將國旗及區旗倒轉插，當時作為調查委員會主席的她將向立法會提交調查報告，委員會一致通過譴責鄭松泰，指該行為構成行為不檢及違反誓言。她說按照程序，譴責動議將以議員議案方式提交立法會，倘得到在席三份之二議員支持並通過，鄭松泰將被褫奪議員資格，但當時的政治環境難以通過。

傅小慧指事件最終在法庭處理，條例草案只是清晰化屬於犯罪的行為，只要市民不是故意公開刻意公布侮辱或沾污行為，是不需要擔心，強調意圖很重要。

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回收機制國旗國徽法成立後已有 而且順利

梁毓偉指未來可能舉辦更多活動，問到除社區會堂外，會否設立更多回收地點。條例草案重點之一，是加強區旗及區徽的教育和宣傳方面，局方希望教育局把區旗及區徽指引等納入中小學，梁毓偉亦關注會否納入大專院校。

傅小慧指國旗國徽法成立後，已成立回收機制而且網站公布十八區的回收點，回收順利，條例草案只是正式化區旗及區徽的回收。她又指暫時不需設立更多回收點，反而大型節日包括國慶等要求回收商頻繁回收，至於未耗損的區旗區徽，市民可留住。

署理政制及內地事務局副秘書長鍾雅之指，現時幼稚園中小學課程已經有區旗及區徽的教育，至於大專院校課程就自主，而在中小學的升國旗儀式指引亦適用於大專院校。

早前特區駐倫敦經貿辦被人塗污。

香港駐倫敦經貿辦區徽被塗污 傅小慧：直情是破壞公物

香港駐倫敦經濟貿易辦事處大門及牆壁早前遭人噴漆，區徽亦被塗污，港府發言人對此予以強烈譴責。經民聯立法會議員陸瀚民指今次修例並不包括「域外法權」，有否其他辦法整治不法之徒和防止同類事件發生。傳小慧指事件令人氣憤，要留意實際案情跟進，政府有譴責，亦要求國外當局有效嚴懲跟進，又形容事件「直情是破壞公物」。