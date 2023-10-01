十一國慶｜梁振英晚會上寄語香港好用優勢　走好國家最後一公里

今日（1日）是國慶74周年，全國政協副主席梁振英伉儷、外交部駐港特派員公署署理特派員李永勝、特首李家超伉儷和前特首曾蔭權伉儷、林鄭月娥晚上出席「香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十四周年文藝晚會」。梁振英致辭指國家過去一年在國計、民生各領域取得重大進展，寄語香港要用好獨特優勢：「用好香港所長，走好國家最後一公里。」



李家超入座時與梁振英握手言歡，不過李家超就未有與坐在末端的林鄭月娥握手。其後，律政司司長林定國伉儷率先駐足約半分鐘與林鄭交談。另外李永勝坐在林鄭旁邊，兩人亦有頻密交談。



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梁振英致辭時表示，過去一年國家在國計民生各領域取得重大進展，香港更具備融入國家發展大局。

他寄語香港要用好獨特優勢，盡心落力維護國家，直言：「用好香港所長，走好國家最後一公里」，要調動傳統、新力量協助國家發展，以行動參與「一帶一路」建設，在中華人民復興上，香港以堅定信念，與國家團結奮鬥。

政務司司長陳國基、律政司副司長張國鈞、民青局局長麥美娟等人亦有出席文藝晚會。李家超、梁振英、李永勝、曾蔭權、林鄭月娥及一眾官員未等到晚會完結，在晚上8時4分先行離開，據了解李家超趕往預定地點觀看8時半的煙花匯演。