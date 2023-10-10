公務員轉介私家洗牙　首3個月僅約3成人使用　政府研電子預約系統

政府今年7月推出洗牙計劃，分階段安排公務員和合資格人士，獲全額資助到私家牙科診所洗牙，涵蓋14萬人。公務員事務局長楊何蓓茵今日（10日）表示，獲轉介合資格人士要經過評估，不會出現濫用，計劃推行首三個月來，約3成合資格人士選擇私營服務，較預期偏低，估計是不少公務員仍持觀望態度，當局會在計劃展開一年後，視乎情況進行完善。



政府推出公務員轉介私人洗牙服務（資料圖片）

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今早召開會議，討論向公務員及合資格人士提供醫療及牙科福利概況。醫管局行政總裁高拔陞表示，過往已有不少公私營協作計劃，包括轉介白內障手術、末期洗腎、放射診斷造影等，希望舒緩公營服務的迫切需求，同時會考慮成本效益、額外人手需求，和設立有效監管機制等。

對於有議員關注公務員及其家屬須於每月第一個工作天，致電衞生署診所預約服務，若未能成功預約，有一大班公務員牙痛。楊何蓓茵表示，公務員要洗牙、檢查等要排期，但若有緊急情況，應可預約到即日緊急服務。她續指，過去3年疫情對政府的牙科服務有很大的影響，理解到目前新症難預約的不足之處，過去數月曾諮詢職方代表的意見，希望預約新症不設限額，之後會繼續聆聽職方的意見，再落實方案。

衞生署署長林文健補充，署方正發展一個全新臨床資訊系統，將來會建立電子系統預約，讓公務員或合資格人士除了電話預約，也可透過系統預約，惟建立系統需要時間。